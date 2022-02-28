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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-الأفريقي-منزعج-من-تقارير-تفيد-بمنع-مواطنين-أفارقة-داخل-أوكرانيا-من-عبور-الحدود-1059290598.html
الاتحاد الأفريقي منزعج من تقارير تفيد بمنع مواطنين أفارقة داخل أوكرانيا من عبور الحدود
الاتحاد الأفريقي منزعج من تقارير تفيد بمنع مواطنين أفارقة داخل أوكرانيا من عبور الحدود
أعرب الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الاثنين، عن "انزعاجه من التقارير التي تفيد بأن المواطنين الأفارقة على الجانب الأوكراني من الحدود يُحرمون من حق عبور الحدود... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T19:46+0000
2022-02-28T19:46+0000
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أكد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في بيان لهما أن "لجميع الأشخاص الحق في عبور الحدود الدولية أثناء النزاع"، مشددا على ضرورة أن يتمتعوا بنفس الحقوق للعبور إلى الحدود الدولية الآمنة من النزاع في أوكرانيا، بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم العرقية.وذكر البيان: أن "التقارير التي تفيد باستهداف الأفارقة بمعاملة مختلفة غير مقبولة وتمثل عنصرية بشكل صادم وتنتهك القانون الدولي"، داعيا الجميع لاحترام القانون الدولي وإبداء نفس التعاطف والدعم لجميع الأشخاص الفارين من الحرب بغض النظر عن هويتهم العرقية.وأشاد الرئيسان "بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وسفاراتها في البلدان المجاورة لاستقبال وتوجيه المواطنين الأفارقة وعائلاتهم الذين يحاولون عبور الحدود من أوكرانيا إلى بر الأمان".وكان فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، قال في وقت سابق اليوم، إن ما يزيد على نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.ووفقا لـ "رويترز"، جاءت هذه التصريحات من قبل غراندي عبر حسابه على "تويتر"، حيث أشار فيها إلى أن فرق المفوضية تُكثف جهود الإغاثة في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية هناك.وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أكدت في 20 فبراير/ شباط، أنها ستعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على مدار الساعة، بعد تعرض المناطق السكنية لقصف عنيف نفذه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة، حيث استجابت المؤسسات والجهات الحكومية على كافة الأراضي الروسية لمحاولة استيعاب ودعم الأعداد المتدفقة من اللاجئين.وأعلنت نحو 30 منطقة ومدينة روسية استعدادها لقبول اللاجئين ووضعت آليات دعم محلية تتضمن الإقامة وتقديم مساعدات عاجلة للاجئين.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/سلوفاكيا-تعلن-حالة-الطوارئ-بسبب-تدفق-اللاجئين-من-أوكرانيا-فيديو--1059186647.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-نستعد-لاستقبال-ملايين-اللاجئين-من-أوكرانيا-1059235631.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا

الاتحاد الأفريقي منزعج من تقارير تفيد بمنع مواطنين أفارقة داخل أوكرانيا من عبور الحدود

19:46 GMT 28.02.2022
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الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعرب الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الاثنين، عن "انزعاجه من التقارير التي تفيد بأن المواطنين الأفارقة على الجانب الأوكراني من الحدود يُحرمون من حق عبور الحدود الدولية الآمنة".
أكد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في بيان لهما أن "لجميع الأشخاص الحق في عبور الحدود الدولية أثناء النزاع"، مشددا على ضرورة أن يتمتعوا بنفس الحقوق للعبور إلى الحدود الدولية الآمنة من النزاع في أوكرانيا، بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم العرقية.
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا... فيديو
26 فبراير, 11:39 GMT
وذكر البيان: أن "التقارير التي تفيد باستهداف الأفارقة بمعاملة مختلفة غير مقبولة وتمثل عنصرية بشكل صادم وتنتهك القانون الدولي"، داعيا الجميع لاحترام القانون الدولي وإبداء نفس التعاطف والدعم لجميع الأشخاص الفارين من الحرب بغض النظر عن هويتهم العرقية.
وأشاد الرئيسان "بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وسفاراتها في البلدان المجاورة لاستقبال وتوجيه المواطنين الأفارقة وعائلاتهم الذين يحاولون عبور الحدود من أوكرانيا إلى بر الأمان".
وكان فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، قال في وقت سابق اليوم، إن ما يزيد على نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.
ووفقا لـ "رويترز"، جاءت هذه التصريحات من قبل غراندي عبر حسابه على "تويتر"، حيث أشار فيها إلى أن فرق المفوضية تُكثف جهود الإغاثة في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية هناك.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أكدت في 20 فبراير/ شباط، أنها ستعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على مدار الساعة، بعد تعرض المناطق السكنية لقصف عنيف نفذه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة، حيث استجابت المؤسسات والجهات الحكومية على كافة الأراضي الروسية لمحاولة استيعاب ودعم الأعداد المتدفقة من اللاجئين.
وأعلنت نحو 30 منطقة ومدينة روسية استعدادها لقبول اللاجئين ووضعت آليات دعم محلية تتضمن الإقامة وتقديم مساعدات عاجلة للاجئين.
مستشار ألمانيا أولاف شولز، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الاتحاد الأوروبي: نستعد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا
أمس, 16:30 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
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