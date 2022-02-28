عربي
نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يعتزم-حظر-الأندية-الروسية-1059277360.html
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم حظر الأندية الروسية
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم حظر الأندية الروسية
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حظر مشاركة الفرق الروسية في جميع المسابقات ردا على العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:05+0000
2022-02-28T15:05+0000
روسيا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048750909_0:111:2539:1539_1920x0_80_0_0_fdf5b348ac8c17c9a00cd46a6dc9c9af.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الرياضية الألمانية "إس آي دي"، سيكون أول فريق روسي يتأثر هو سبارتاك موسكو، الذي من المفترض أن يواجه "لايبزيغ" خارج أرضه في مباراة ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 10 مارس/ آذار.كما سيتم استبعاد المنتخب الروسي للسيدات من بطولة أوروبا المقرر أن تستضيفها إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل. ووفقا للوكالة، فإن قرار تعليق عضوية روسيا مدعوم من قبل العديد من الاتحادات الوطنية، بما في ذلك الاتحادات الألمانية والإنجليزية ذات التأثير القوي.وقال بيتر بيترز، المرشح لرئاسة الاتحاد الألماني، للوكالة: "لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك مباريات ضد روسيا، لا يمكن ولا يجب أن يكون هناك (مباريات)، الأمر يتعلق بالحرب، وعليك أن تتخذ موقفا واضحا من ذلك".بالأمس، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه لن ينظم أي مباريات في روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا، ولن يسمح برفع علم البلاد أو ترديد النشيد الوطني.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الفيفا-يقول-إنه-لن-ينظم-مباريات-لكرة-القدم-في-روسيا-1059244598.html
https://arabic.sputniknews.com/20220228/تقرير-يحذر-من-سيناريو-أزمة-عام-2008-بسبب-استبعاد-البنوك-الروسية-من-شبكة-سويفت-1059264626.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048750909_27:0:2512:1864_1920x0_80_0_0_e8d3d9ab09b218f96862957fa5d53301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم حظر الأندية الروسية

15:05 GMT 28.02.2022
© REUTERS / YVES HERMANرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أليكسندر سيفرين
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أليكسندر سيفرين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
تابعنا عبرGoogle news
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حظر مشاركة الفرق الروسية في جميع المسابقات ردا على العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الرياضية الألمانية "إس آي دي"، سيكون أول فريق روسي يتأثر هو سبارتاك موسكو، الذي من المفترض أن يواجه "لايبزيغ" خارج أرضه في مباراة ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 10 مارس/ آذار.
رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
أمس, 19:48 GMT
كما سيتم استبعاد المنتخب الروسي للسيدات من بطولة أوروبا المقرر أن تستضيفها إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل. ووفقا للوكالة، فإن قرار تعليق عضوية روسيا مدعوم من قبل العديد من الاتحادات الوطنية، بما في ذلك الاتحادات الألمانية والإنجليزية ذات التأثير القوي.
وقال بيتر بيترز، المرشح لرئاسة الاتحاد الألماني، للوكالة: "لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك مباريات ضد روسيا، لا يمكن ولا يجب أن يكون هناك (مباريات)، الأمر يتعلق بالحرب، وعليك أن تتخذ موقفا واضحا من ذلك".
بالأمس، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه لن ينظم أي مباريات في روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا، ولن يسمح برفع علم البلاد أو ترديد النشيد الوطني.
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تقرير يحذر من سيناريو أزمة عام 2008 بسبب استبعاد البنوك الروسية من شبكة "سويفت"
11:25 GMT
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала