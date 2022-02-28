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الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
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الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رسميا، تخصيص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة وصفها بـ"غير القاتلة" إلى القوات الأوكرانية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:28+0000
2022-02-28T14:28+0000
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العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا

14:28 GMT 28.02.2022
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أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رسميا، تخصيص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة وصفها بـ"غير القاتلة" إلى القوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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