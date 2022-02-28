https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-50-مليون-يورو-لتوريد-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1059275134.html
الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رسميا، تخصيص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة وصفها بـ"غير القاتلة" إلى القوات الأوكرانية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:28+0000
2022-02-28T14:28+0000
2022-02-28T14:28+0000
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العالم
الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
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أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رسميا، تخصيص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة وصفها بـ"غير القاتلة" إلى القوات الأوكرانية.