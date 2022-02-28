https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-يعلق-على-قرارات-فيفا-ويويفا-بحق-المنتخبات-والأندية-الروسية-1059289592.html

الاتحاد الروسي لكرة القدم يعلق على قرارات "فيفا" و"يويفا" بحق المنتخبات والأندية الروسية

الاتحاد الروسي لكرة القدم يعلق على قرارات "فيفا" و"يويفا" بحق المنتخبات والأندية الروسية

علق الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، على القرار المجحف من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم بحق المنتخبات والأندية الروسية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T19:00+0000

2022-02-28T19:00+0000

2022-02-28T19:00+0000

رياضة

روسيا

يوفا

الاتحاد الروسي لكرة القدم

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وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا" المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.وأضاف الاتحاد أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات "فيفا" و"يويفا" وفقًا لقانون الرياضة الدولي.وأعلن الاتحادان (الفيفا) و(اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك اليوم الاثنين عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.وتعرض الفيفا لانتقادات أمس الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/فيفا-ويويفا-توقف-منتخبات-وأندية-روسيا-من-المشاركة-في-جميع-المسابقات-1059287055.html

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رياضة, روسيا, يوفا, الاتحاد الروسي لكرة القدم