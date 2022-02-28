https://arabic.sputniknews.com/20220228/الاتحاد-العالمي-للتايكوندو-يسحب-الحزام-الأسود-الفخري-الذي-منحه-لبوتين-سابقا-1059283366.html
الاتحاد العالمي للتايكوندو يسحب الحزام الأسود الفخري الذي منحه لبوتين سابقا
الاتحاد العالمي للتايكوندو يسحب الحزام الأسود الفخري الذي منحه لبوتين سابقا
سحب الاتحاد العالمي للتايكوندو، اليوم الاثنين، حزام دان الأسود الفخري التاسع الذي مُنح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2013، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:30+0000
2022-02-28T16:30+0000
2022-02-28T16:30+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. يُذكر أيضا أنه، تضامنا مع اللجنة الأولمبية الدولية، لن يتم استخدام الأعلام الوطنية والنشيد الوطني لروسيا وبيلاروس في الأحداث التي تقام تحت رعاية التايكوندو العالمية، ولن تقام المسابقات الدولية على أراضي هاتين الدولتين.وعلّق الاتحاد الدولي للجودو، أمس الأحد، منصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير الاتحاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية للرياضة.إلى ذلك قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الجمعة الماضي، نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، من مدينة سان بطرسبورغ الروسية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/ أيار المقبل، إلى "ستاد دي فرانس"، بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.وتم إلغاء المرحلة الروسية من بطولة العالم للـ"فورمولا 1"، في سوتشي على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
الاتحاد العالمي للتايكوندو يسحب الحزام الأسود الفخري الذي منحه لبوتين سابقا
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سحب الاتحاد العالمي للتايكوندو، اليوم الاثنين، حزام دان الأسود الفخري التاسع الذي مُنح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2013، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد.
موسكو- سبوتنيك. يُذكر أيضا أنه، تضامنا مع اللجنة الأولمبية الدولية، لن يتم استخدام الأعلام الوطنية والنشيد الوطني لروسيا وبيلاروس في الأحداث التي تقام تحت رعاية التايكوندو العالمية، ولن تقام المسابقات الدولية على أراضي هاتين الدولتين.
وعلّق الاتحاد الدولي للجودو، أمس الأحد، منصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير الاتحاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية للرياضة.
كما أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات.
إلى ذلك قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الجمعة الماضي، نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، من مدينة سان بطرسبورغ الروسية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/ أيار المقبل، إلى "ستاد دي فرانس"، بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
وتم إلغاء المرحلة الروسية من بطولة العالم للـ"فورمولا 1"، في سوتشي على خلفية الأحداث في أوكرانيا.