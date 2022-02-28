https://arabic.sputniknews.com/20220228/البنك-المركزي-البنية-التحتية-المالية-في-روسيا-تعمل-بسلاسة--1059273562.html
البنك المركزي: البنية التحتية المالية في روسيا تعمل بسلاسة
البنك المركزي: البنية التحتية المالية في روسيا تعمل بسلاسة
قالت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إن البنية التحتية المالية الروسية تعمل دون انقطاع، ويمكن أن يحل نظام "SPFS" محل نظام "سويفت" (SWIFT) الدولي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:10+0000
2022-02-28T14:10+0000
2022-02-28T14:10+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضافت: "لقد طورنا أيضًا البنية التحتية المالية الداخلية، وستعمل بسلاسة. لدينا نظام إرسال "SPFS" والذي يمكن أن يحل محل "SWIFT" داخل البلد، ويمكن للمشاركين من الخارج الاتصال به".قالت نابيولينا إن النظام المالي والاقتصاد الروسي يواجهان وضعًا صعبا، وسيستخدم البنك المركزي أي حلول ضرورية في هذا الوضع.وأضافت: "يواجه نظامنا المالي واقتصادنا الآن وضعا صعبا تماما، وسيكون بنك روسيا مرنًا للغاية في منهجه لاستخدام أي أدوات ضرورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/اليابان-تقرر-فرض-عقوبات-على-البنك-المركزي-الروسي-1059266645.html
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روسيا, اقتصاد
البنك المركزي: البنية التحتية المالية في روسيا تعمل بسلاسة
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قالت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إن البنية التحتية المالية الروسية تعمل دون انقطاع، ويمكن أن يحل نظام "SPFS" محل نظام "سويفت" (SWIFT) الدولي.
وأضافت: "لقد طورنا أيضًا البنية التحتية المالية الداخلية، وستعمل بسلاسة. لدينا نظام إرسال "SPFS" والذي يمكن أن يحل محل "SWIFT" داخل البلد، ويمكن للمشاركين من الخارج الاتصال به".
قالت نابيولينا إن النظام المالي والاقتصاد الروسي يواجهان وضعًا صعبا، وسيستخدم البنك المركزي أي حلول ضرورية في هذا الوضع.
وأضافت: "يواجه نظامنا المالي واقتصادنا الآن وضعا صعبا تماما، وسيكون بنك روسيا مرنًا للغاية في منهجه لاستخدام أي أدوات ضرورية".