https://arabic.sputniknews.com/20220228/البنك-المركزي-الروسي-يقرر-زيادة-سعر-الفائدة-الرئيسي-إلى-20-1059256316.html
البنك المركزي الروسي يقرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%
البنك المركزي الروسي يقرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%
أعلن البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:42+0000
2022-02-28T08:42+0000
2022-02-28T08:43+0000
روسيا
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وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 28 شباط/فبراير 2022 إلى 20% سنويًا".زاد حجم النقد المتداول في روسيا يوم الجمعة بحد أقصى 1.4 تريليون روبل، وعلق مكسيم أوسادشي، رئيس قسم التحليل في بنك "بي كيه إف"، أن هذا يرجع إلى حقيقة أن البنوك تخزن النقود للمكاتب النقدية وأجهزة الصراف الآلي، وأن الروس يسحبون أموالهم من البنوك.وأضاف أن البنك المركزي، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% اليوم الاثنين، يحاول وقف تدفق المودعين، وإعادة الودائع إلى البنوك، وتحقيق الاستقرار في قيمة الروبل.وأشار أوسادشي إلى أنه "في عام 2014، ساهم الارتفاع الحاد في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 6.5 نقطة مئوية في استقرار السوق المالية".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وكالة-الحكومة-البريطانية-تتخذ-إجراءات-إضافية-ضد-البنك-المركزي-الروسي-1059252449.html
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روسيا
البنك المركزي الروسي يقرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%
08:42 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، اليوم الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%.
وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 28 شباط/فبراير 2022 إلى 20% سنويًا".
زاد حجم النقد المتداول في روسيا يوم الجمعة بحد أقصى 1.4 تريليون روبل، وعلق مكسيم أوسادشي، رئيس قسم التحليل في بنك "بي كيه إف"، أن هذا يرجع إلى حقيقة أن البنوك تخزن النقود للمكاتب النقدية وأجهزة الصراف الآلي، وأن الروس يسحبون أموالهم من البنوك.
وقال أوسادشي: "هذا هو الحد الأقصى في تاريخ القطاع المصرفي الروسي بأكمله. والسبب هو زيادة طلب السيولة من البنوك. يقوم المودعون بشكل كبير بإخراج أموالهم من البنوك".
وأضاف أن البنك المركزي، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% اليوم الاثنين، يحاول وقف تدفق المودعين، وإعادة الودائع إلى البنوك، وتحقيق الاستقرار في قيمة الروبل.
وأشار أوسادشي إلى أنه "في عام 2014، ساهم الارتفاع الحاد في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 6.5 نقطة مئوية في استقرار السوق المالية".