https://arabic.sputniknews.com/20220228/البيت-الأبيض-اتصالات-بايدن-مع-بوتين-غير-مستبعدة-1059296457.html
البيت الأبيض: اتصالات بايدن مع بوتين غير مستبعدة
البيت الأبيض: اتصالات بايدن مع بوتين غير مستبعدة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تستبعد من حيث المبدأ الاتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T22:13+0000
2022-02-28T22:13+0000
2022-02-28T22:13+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي في إفادة صحفية، "لا نستبعد ذلك. لكن الآن ليس الوقت المناسب لتحدث رئيس الولايات المتحدة مع رئيس دولة تغزو دولة ذات سيادة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: اتصالات بايدن مع بوتين غير مستبعدة
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تستبعد من حيث المبدأ الاتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنها تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لذلك.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي في إفادة صحفية، "لا نستبعد ذلك. لكن الآن ليس الوقت المناسب لتحدث رئيس الولايات المتحدة مع رئيس دولة تغزو دولة ذات سيادة".