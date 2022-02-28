https://arabic.sputniknews.com/20220228/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-آليات-عسكرية-وخسائر-بشرية-في-صفوف-أنصار-الله-1059274236.html
التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد جماعة "أنصار الله" في حجة اليمنية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:17+0000
2022-02-28T14:17+0000
2022-02-28T14:17+0000
أنصار الله
قوات التحالف العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية نفذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في في حجة.وأضاف التحالف، أنه تمكن من تدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف الجماعة اليمينة.وسبق وأعلنت "أنصار الله"، اليوم، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع، في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, قوات التحالف العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
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أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد جماعة "أنصار الله" في حجة اليمنية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد التحالف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية نفذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في في حجة.
وأضاف التحالف، أنه تمكن من تدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف الجماعة اليمينة
.
وسبق وأعلنت "أنصار الله"، اليوم، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع، في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.
وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع، بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية
داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.