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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجزائر-ثلوج-كثيفة-على-14-ولاية-ودرجات-حرارة-تلامس-الصفر-1059254250.html
الجزائر.. ثلوج كثيفة على 14 ولاية ودرجات حرارة تلامس الصفر
الجزائر.. ثلوج كثيفة على 14 ولاية ودرجات حرارة تلامس الصفر
حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر من سقوط ثلوج كثيفة بداية من اليوم الإثنين على 14 ولاية في البلاد، وانخفاض درجات الحرارة لتصل إلى نحو درجة مئوية واحدة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:46+0000
2022-02-28T07:46+0000
الجزائر
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وقالت مصالح الأرصاد الجوية في بيان نقلته صحيفة "النهار" إنه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج حتى ساعات المساء بسمك ما بين 10 إلى 15 سنتمترا.وتوقعت تساقط الثلوج على ولايات تيزي وزو، وبجاية، وباتنة، والبويرة، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وباتنة، وخنشلة، وتبسة.وحذرت الأرصاد من أجواء باردة جدا تشهدها تلك الولايات، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 5 إلى 1 درجة مئوية حتى الساعة السادسة مساء.في سياق متصل، توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية على المناطق الوسطى، تصل كميتها إلى 30 ملم محليا، وتشمل ولايات الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس وبجاية.
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الجزائر.. ثلوج كثيفة على 14 ولاية ودرجات حرارة تلامس الصفر

07:46 GMT 28.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017
ثلوج تغطي الأطلس الصحراوي في شرق الجزائر، 25 يناير كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر من سقوط ثلوج كثيفة بداية من اليوم الإثنين على 14 ولاية في البلاد، وانخفاض درجات الحرارة لتصل إلى نحو درجة مئوية واحدة.
وقالت مصالح الأرصاد الجوية في بيان نقلته صحيفة "النهار" إنه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج حتى ساعات المساء بسمك ما بين 10 إلى 15 سنتمترا.
وتوقعت تساقط الثلوج على ولايات تيزي وزو، وبجاية، وباتنة، والبويرة، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وأم البواقي، وباتنة، وخنشلة، وتبسة.
وحذرت الأرصاد من أجواء باردة جدا تشهدها تلك الولايات، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 5 إلى 1 درجة مئوية حتى الساعة السادسة مساء.
في سياق متصل، توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية على المناطق الوسطى، تصل كميتها إلى 30 ملم محليا، وتشمل ولايات الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس وبجاية.
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