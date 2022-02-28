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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجزر-منجم-الشتاء-الوافر-يعزز-صحة-الكبد-ويقي-من-السرطان-1059255581.html
الجزر... منجم الشتاء الوافر يعزز صحة الكبد ويقي من السرطان
الجزر... منجم الشتاء الوافر يعزز صحة الكبد ويقي من السرطان
يعد الجزر أحد أفضل الأمثلة على الأطعمة الشتوية التي تحمل تصنيف "مفيدة للغاية"، إلا أن فوائده ليست معروفة على نطاق واسع كما ينبغي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:18+0000
2022-02-28T08:18+0000
الصحة
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والجزر متعدد الاستخدامات ويحافظ على العديد من الجوانب الصحية، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" التي استعرضت عددا من هذه الفوائد.1.صحة الكبدالجزر مفيد للكبد بسبب احتوائه على بيتا كاروتين وفلافونيدات النبات. يسهل كل من العنصرين وظائف الكبد ولا يدع السمية تسيطر عليه.من أجل استهلاك الجزر لتحسين وظائف الكبد، يجب تحضير عصير الجزر وشربه. اعصر بعض الجزر وأضف بعض البقدونس. يمكنك أيضا إضافة الزنجبيل، وتأكد من عدم تصفية العصير.2. الوقاية من السرطانالجزر غني بمركب كيميائي يسمى الفالكارينول، والذي يمنع الأورام الخبيثة والآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، كما أنه يساعد في ترميم الأنسجة وخاصة الجلد والشعر.أظهرت الدراسات أن الفالكارينول يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.3. مفيد لمرضى السكرينظرا لكون الجزر غير نشوي بطبيعته، فقد أثبت أنه خيار آمن لمرضى السكري. فهو لا يرفع مستويات الجلوكوز في الجسم كما أنه مفيد لمرضى السكر لأنه غني بالألياف وفيتامين A. يجب على مرضى السكري محاولة تناول الجزر الكامل بدلا من عصير الجزر.4. فوائد أخرى وتحذيراتتشمل الفوائد الأخرى لاستهلاك الجزر صحة العين، وتقوية المناعة، وإشراق البشرة وصحة الشعر.نظرا لأن الإفراط في تناول كل شيء يعد أمرا سيئا، يجب أن يوضع في الاعتبار أن تناول الكثير من الجزر قد يؤدي إلى التسمم والكثير من البيتا كاروتين في مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي إلى تغير لون الجلد، المعروف أيضا باسم كاروتينما.للاطلاع على المزيد من فوائد الجزر المثبتة
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الصحة

الجزر... منجم الشتاء الوافر يعزز صحة الكبد ويقي من السرطان

08:18 GMT 28.02.2022
© flickr.com / Chiot's Runالجزر
الجزر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© flickr.com / Chiot's Run
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يعد الجزر أحد أفضل الأمثلة على الأطعمة الشتوية التي تحمل تصنيف "مفيدة للغاية"، إلا أن فوائده ليست معروفة على نطاق واسع كما ينبغي.
والجزر متعدد الاستخدامات ويحافظ على العديد من الجوانب الصحية، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" التي استعرضت عددا من هذه الفوائد.
1.صحة الكبد
الجزر مفيد للكبد بسبب احتوائه على بيتا كاروتين وفلافونيدات النبات. يسهل كل من العنصرين وظائف الكبد ولا يدع السمية تسيطر عليه.
من أجل استهلاك الجزر لتحسين وظائف الكبد، يجب تحضير عصير الجزر وشربه. اعصر بعض الجزر وأضف بعض البقدونس. يمكنك أيضا إضافة الزنجبيل، وتأكد من عدم تصفية العصير.
2. الوقاية من السرطان
الجزر غني بمركب كيميائي يسمى الفالكارينول، والذي يمنع الأورام الخبيثة والآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، كما أنه يساعد في ترميم الأنسجة وخاصة الجلد والشعر.أظهرت الدراسات أن الفالكارينول يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.
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3. مفيد لمرضى السكري
نظرا لكون الجزر غير نشوي بطبيعته، فقد أثبت أنه خيار آمن لمرضى السكري. فهو لا يرفع مستويات الجلوكوز في الجسم كما أنه مفيد لمرضى السكر لأنه غني بالألياف وفيتامين A. يجب على مرضى السكري محاولة تناول الجزر الكامل بدلا من عصير الجزر.
4. فوائد أخرى وتحذيرات
تشمل الفوائد الأخرى لاستهلاك الجزر صحة العين، وتقوية المناعة، وإشراق البشرة وصحة الشعر.
نظرا لأن الإفراط في تناول كل شيء يعد أمرا سيئا، يجب أن يوضع في الاعتبار أن تناول الكثير من الجزر قد يؤدي إلى التسمم والكثير من البيتا كاروتين في مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي إلى تغير لون الجلد، المعروف أيضا باسم كاروتينما.
للاطلاع على المزيد من فوائد الجزر المثبتة
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