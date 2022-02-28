https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجعفري-الإجراءات-القسرية-أحادية-الجانب-ضد-روسيا-وسوريا-غير-شرعية-بموجب-ميثاق-الأمم-المتحدة-1059278724.html
الجعفري: أحد أسباب الحرب على سوريا رفضها مد خط الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا لإفشال الخط الروسي
الجعفري: أحد أسباب الحرب على سوريا رفضها مد خط الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا لإفشال الخط الروسي
أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، اليوم الاثنين، أن "أحد أسباب الحرب على سوريا كان رفضها مد خط أنابيب الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا لإفشال الخط... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:11+0000
2022-02-28T15:11+0000
2022-02-28T15:44+0000
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وأكد الجعفري لـ "سبوتنيك"، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على سوريا منذ سنوات، والتي تتخذها اليوم ضد روسيا، هي"إجراءات غير شرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "يجب إيجاد آليات جديدة للتعامل بين الدول التي يفرض عليها الغرب إجراءات قسرية أحادية الجانب".وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي، و"عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية"، مؤكدا أن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".واعتبر أن "الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملان بإمرة مشغل واحد"، منوها إلى أن "سوريا توثق قيام الأميركي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر".وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.وأدانت سوريا بشدة، أمس الأحد، "حملات التصعيد الهيستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/سوريا-تدين-حملات-التصعيد-الهيستيرية-التي-تقوم-بها-أمريكا-والغرب-ضد-روسيا-1059241695.html
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العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم
الجعفري: أحد أسباب الحرب على سوريا رفضها مد خط الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا لإفشال الخط الروسي
15:11 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، اليوم الاثنين، أن "أحد أسباب الحرب على سوريا كان رفضها مد خط أنابيب الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا لإفشال الخط الروسي".
وأكد الجعفري لـ "سبوتنيك"، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على سوريا منذ سنوات، والتي تتخذها اليوم ضد روسيا، هي"إجراءات غير شرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه "يجب إيجاد آليات جديدة للتعامل بين الدول التي يفرض عليها الغرب إجراءات قسرية أحادية الجانب".
وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي، و"عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية"، مؤكدا أن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".
واعتبر أن "الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملان بإمرة مشغل واحد"، منوها إلى أن "سوريا توثق قيام الأميركي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر".
وكانت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل
، قد قالت خلال حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم، إن الغرب سيعاني من الحصار المفروض على روسيا أكثر من موسكو نفسها، لافتة إلى أن دمشق تدعم موسكو في التغلب على العقوبات.
وأدانت سوريا
بشدة، أمس الأحد، "حملات التصعيد الهيستيرية التي تقوم بها أمريكا والغرب ضد روسيا، والتي يحاولون من خلالها تحريف الحقائق وتأجيج الأوضاع واستمرار الأزمات في محاولة للحفاظ على هيمنتهم على العالم".