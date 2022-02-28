https://arabic.sputniknews.com/20220228/الخارجية-الروسية-من-يزودون-أوكرانيا-بالأسلحة-الفتاكة-سيتحملون-مسؤولية-العواقب-1059290273.html
الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب
الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة ستتحمل مسؤولية عواقب ما تفعل. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T19:28+0000
2022-02-28T19:28+0000
2022-02-28T19:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، ستتحمل الأطراف الأوروبية المتورطة في تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة مسؤولية العواقب، وستواصل موسكو حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات.وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، قد أعلنت أن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها بلادها ستنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا.وأعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.وقالت: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/كندا-تسلم-أوكرانيا-دفعة-ثانية-من-الأسلحة-الفتاكة-1059028639.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب
19:28 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 19:54 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة ستتحمل مسؤولية عواقب ما تفعل.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، ستتحمل الأطراف الأوروبية
المتورطة في تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة مسؤولية العواقب، وستواصل موسكو حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات.
وكانت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، قد أعلنت أن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها بلادها ستنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا في عملية REASSURANCE، وهي مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا.
وأعلنت الحكومة الألمانية
، أول أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينغر" إلى أوكرانيا.
وقالت: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينغر إلى أصدقائنا في أوكرانيا".