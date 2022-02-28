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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الدفاع-الروسية-تمت-السيطرة-بشكل-كامل-على-محطة-زاباروجيتس-النووية-وفتح-ممر-آمن-للمدنيين-لمغادرة-كييف-1059253024.html
الدفاع الروسية: تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة كييف
الدفاع الروسية: تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة كييف. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:24+0000
2022-02-28T07:38+0000
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روسيا
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وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عبر المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زاباروجيتس النووية والمناطق المحيطة بها بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل".وأكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي فتح ممرا إنسانيا لجميع المدنيين المقيمين في كييف، حيث يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية على طول الطريق السريع كييف-فاسيلكوف.كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار الأوكرانيتين.وقال كوناشنيكوف خلال إحاطة إعلامية "في المجموع، ومنذ بداية العملية، أصابت القوات المسلحة الروسية 1114 هدفا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية".
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الدفاع الروسية: تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة كييف

07:24 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 28.02.2022)
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة كييف.
وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية عبر المتحدث باسمها، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زاباروجيتس النووية والمناطق المحيطة بها بحيث أصبحت آمنة بشكل كامل".
وأكد كوناشينكوف أن الجيش الروسي فتح ممرا إنسانيا لجميع المدنيين المقيمين في كييف، حيث يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية على طول الطريق السريع كييف-فاسيلكوف.
كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار الأوكرانيتين.
وقال كوناشنيكوف خلال إحاطة إعلامية "في المجموع، ومنذ بداية العملية، أصابت القوات المسلحة الروسية 1114 هدفا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها 31 نقطة مراقبة ومركز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية".
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