https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-الأوكراني-يطلق-سراح-السجناء-ذوي-الخبرة-القتالية-لتكفير-جرائمهم-بالدفاع-عن-البلاد--1059265092.html
الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية "لتكفير جرائمهم بالدفاع عن البلاد"
الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية "لتكفير جرائمهم بالدفاع عن البلاد"
في خطوة قد تحمل عواقب خطيرة لبلاده على المدى البعيد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سوف تطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل ما وصفه... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:32+0000
2022-02-28T11:32+0000
2022-02-28T11:45+0000
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وبدأت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني على الأراضي الروسية، وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة سبوتنيك.وقبيل بدء المفاوضات رحَب وزير الخارجية البيلاروسي بالوفدين مؤكدا على تلبية أي طلب أو اقتراح يخص تنظيم المفاوضات.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية "لتكفير جرائمهم بالدفاع عن البلاد"
11:32 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
في خطوة قد تحمل عواقب خطيرة لبلاده على المدى البعيد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سوف تطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل ما وصفه "تكفير جرائمهم بالدفاع عن الوطن".
وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم الاثنين "سوف نطلق سراح سجناء ذوي خبرة قتالية. إنه كان اختيارًا أخلاقيًا صعبًا لكنه ضروري للدفاع عن البلاد. سوف نرسلهم إلى مناطق الصراع الأشد سخونة للقتال للتكفير عن جرائمهم. المفتاح هو الدفاع الآن".
وبدأت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني
على الأراضي الروسية، وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة سبوتنيك.
وقبيل بدء المفاوضات رحَب وزير الخارجية البيلاروسي بالوفدين مؤكدا على تلبية أي طلب أو اقتراح يخص تنظيم المفاوضات.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.