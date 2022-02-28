عربي
الدفاع الروسية: المشاركون في العملية العسكرية هم الضباط والمتعاقدون فقط
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-الإيراني-يصدر-توجيهات-خاصة-بشأن-مونديال-قطر-2022-1059266443.html
الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022
الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022
أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات خاصة إلى نائبه الأول محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:55+0000
2022-02-28T11:55+0000
العالم
رياضة
قطر
أخبار إيران
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_0:168:2591:1625_1920x0_80_0_0_382027d098d755862a3e8d6059ecfd3e.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن موعد ومكان سحب القرعة النهائية لمباريات كأس العالم قطر 2022.وقال الفيفا في بيان صحفي إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن -في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022- فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.جدير بالذكر أن عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن بلغ 15 منتخباً من ضمنها قطر صاحبة الأرض، وخلال الأيام المقبل ستُعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال.وبعد أقل من 10 أشهر من الآن ستعطى إشارة انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استاد البيت بمدينة الخور شمالي دولة قطر، حيث يقص شريط المنافسات صاحب الأرض والجمهور والمنتخب القطري أمام من ستضعه القرعة لاحقا في مواجهته في المباراة الافتتاحية للمونديال.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-قطر-تدرس-السماح-بالكحوليات-في-مباريات-كأس-العالم-2022-1057671291.html
قطر
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_101:0:2490:1792_1920x0_80_0_0_763a54012ec955dcab571b65b2f2a44b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة, قطر, أخبار إيران, بطولة كأس العالم 2022

الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022

11:55 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات خاصة إلى نائبه الأول محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".
تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، مدير مشروع استاد لوسيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
إعلام: قطر تدرس السماح بالكحوليات في مباريات كأس العالم 2022
2 فبراير, 18:38 GMT
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن موعد ومكان سحب القرعة النهائية لمباريات كأس العالم قطر 2022.
وقال الفيفا في بيان صحفي إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن -في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022- فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن بلغ 15 منتخباً من ضمنها قطر صاحبة الأرض، وخلال الأيام المقبل ستُعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال.
وبعد أقل من 10 أشهر من الآن ستعطى إشارة انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استاد البيت بمدينة الخور شمالي دولة قطر، حيث يقص شريط المنافسات صاحب الأرض والجمهور والمنتخب القطري أمام من ستضعه القرعة لاحقا في مواجهته في المباراة الافتتاحية للمونديال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала