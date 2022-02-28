https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-الإيراني-يصدر-توجيهات-خاصة-بشأن-مونديال-قطر-2022-1059266443.html
الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022
الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022
أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات خاصة إلى نائبه الأول محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:55+0000
2022-02-28T11:55+0000
2022-02-28T11:55+0000
العالم
رياضة
قطر
أخبار إيران
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_0:168:2591:1625_1920x0_80_0_0_382027d098d755862a3e8d6059ecfd3e.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن موعد ومكان سحب القرعة النهائية لمباريات كأس العالم قطر 2022.وقال الفيفا في بيان صحفي إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن -في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022- فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.جدير بالذكر أن عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن بلغ 15 منتخباً من ضمنها قطر صاحبة الأرض، وخلال الأيام المقبل ستُعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال.وبعد أقل من 10 أشهر من الآن ستعطى إشارة انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استاد البيت بمدينة الخور شمالي دولة قطر، حيث يقص شريط المنافسات صاحب الأرض والجمهور والمنتخب القطري أمام من ستضعه القرعة لاحقا في مواجهته في المباراة الافتتاحية للمونديال.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إعلام-قطر-تدرس-السماح-بالكحوليات-في-مباريات-كأس-العالم-2022-1057671291.html
قطر
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_101:0:2490:1792_1920x0_80_0_0_763a54012ec955dcab571b65b2f2a44b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رياضة, قطر, أخبار إيران, بطولة كأس العالم 2022
الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات خاصة إلى نائبه الأول محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر
"بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن موعد ومكان سحب القرعة النهائية
لمباريات كأس العالم قطر 2022.
وقال الفيفا في بيان صحفي إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن -في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022- فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن بلغ 15 منتخباً من ضمنها قطر صاحبة الأرض، وخلال الأيام المقبل ستُعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال.
وبعد أقل من 10 أشهر من الآن ستعطى إشارة انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استاد البيت بمدينة الخور شمالي دولة قطر، حيث يقص شريط المنافسات صاحب الأرض والجمهور والمنتخب القطري أمام من ستضعه القرعة لاحقا في مواجهته في المباراة الافتتاحية للمونديال.