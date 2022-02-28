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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-البرازيلي-ممثل-كوميدي-يقرر-مصير-الشعب-الأوكراني-1059251617.html
الرئيس البرازيلي: ممثل كوميدي يقرر مصير الشعب الأوكراني
الرئيس البرازيلي: ممثل كوميدي يقرر مصير الشعب الأوكراني
لفت الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى أن منصب رئيس جمهورية أوكرانيا يتولاه ممثل كوميدي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T06:13+0000
2022-02-28T06:13+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بولسونارو في المؤتمر الصحفي إن مصير الشعب الأوكراني يقرره ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا للجمهورية وفقا لما ذكره موقع g1.وأبلغ الرئيس البرازيلي الصحفيين أنه سيعلن رأيه في كلمة له أمام أعضاء الأمم المتحدة.وأضاف أن بلاده لن تصوت خلال اجتماع الأمم المتحدة لصالح قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يدعو إلى فرض عقوبات.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقد وصف الرئيس بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الرئيس البرازيلي: ممثل كوميدي يقرر مصير الشعب الأوكراني

06:13 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Sergey Karpuhin / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى موسكو، روسيا 16 فبراير 2022
زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى موسكو، روسيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Sergey Karpuhin
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لفت الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى أن منصب رئيس جمهورية أوكرانيا يتولاه ممثل كوميدي.
وقال بولسونارو في المؤتمر الصحفي إن مصير الشعب الأوكراني يقرره ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا للجمهورية وفقا لما ذكره موقع g1.
وأبلغ الرئيس البرازيلي الصحفيين أنه سيعلن رأيه في كلمة له أمام أعضاء الأمم المتحدة.
وأضاف أن بلاده لن تصوت خلال اجتماع الأمم المتحدة لصالح قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو يدعو إلى فرض عقوبات.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقد وصف الرئيس بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
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