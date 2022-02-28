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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الزمالك-المصري-يفسخ-تعاقده-مع-كارتيرون-1059275558.html
الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع كارتيرون
الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع كارتيرون
أصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارا بفسخ التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني للفريق، باتريس ‏كارتيرون.‏ 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:36+0000
2022-02-28T14:37+0000
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وتم الاتفاق خلال جلسة جمعت المسؤولين في النادي والمدير الفرنسي على انفصال الطرفين بالتراضي، وإنهاء التعاقد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".يأتي هذا بعدما قرر رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تعيين أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.يشار إلى أن الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام فريق الوداد المغربي، السبت، بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.من ناحية أخرى، يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق "فيوتشر" بعد غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/كارتيرون-يعلق-على-هزيمة-الزمالك-من-غزل-المحلة-بثلاثية-نظيفة-1056855577.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, أخبار الزمالك اليوم, مجتمع, رياضة

الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع كارتيرون

14:36 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 28.02.2022)
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNESالمدرب الفرنسي لكرة القدم، باتريس كارتيرون
المدرب الفرنسي لكرة القدم، باتريس كارتيرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
المدرب الفرنسي لكرة القدم، باتريس كارتيرون
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNES
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أصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارا بفسخ التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني للفريق، باتريس ‏كارتيرون.‏
وتم الاتفاق خلال جلسة جمعت المسؤولين في النادي والمدير الفرنسي على انفصال الطرفين بالتراضي، وإنهاء التعاقد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
يأتي هذا بعدما قرر رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تعيين أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.
جمهور نادي الزمالك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
كارتيرون يعلق على هزيمة الزمالك من غزل المحلة بثلاثية نظيفة
22 يناير, 20:20 GMT
يشار إلى أن الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام فريق الوداد المغربي، السبت، بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
من ناحية أخرى، يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق "فيوتشر" بعد غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.
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