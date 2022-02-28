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السعودية تدشن مشروعا عالميا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط
السعودية تدشن مشروعا عالميا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط
دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، "مستشفى الصحة الافتراضي"، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمات بنوعية محددة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:21+0000
2022-02-28T14:21+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت وكالة لأنباء السعودية "واس"، بأن "وزارة الصحة السعودية، تفتتح اليوم، مستشفى الصحة الافتراضي، وهو الأكبر من نوعه عالميًا، من حيث عدد المستشفيات التي يخدمها والأول في منطقة الشرق الأوسط".وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "مستقبلنا حاضر غدًا.. نقلة نوعية في التقنية الطبية".من جانبه، أكد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أن "تدشين مستشفى صحة الافتراضي يأتي متوافقا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أن "هذا المشروع الوطني المهم يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين".وأشار وزير الصحة، إلى أن "هذا المشروع يستوعب حوالي 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصا دقيقا وفرعيا، وسوف يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي".
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تدشن مشروعا عالميا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

14:21 GMT 28.02.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي
الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، "مستشفى الصحة الافتراضي"، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمات بنوعية محددة.
وأفادت وكالة لأنباء السعودية "واس"، بأن "وزارة الصحة السعودية، تفتتح اليوم، مستشفى الصحة الافتراضي، وهو الأكبر من نوعه عالميًا، من حيث عدد المستشفيات التي يخدمها والأول في منطقة الشرق الأوسط".
وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "مستقبلنا حاضر غدًا.. نقلة نوعية في التقنية الطبية".
من جانبه، أكد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أن "تدشين مستشفى صحة الافتراضي يأتي متوافقا مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أن "هذا المشروع الوطني المهم يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين".
وأشار وزير الصحة، إلى أن "هذا المشروع يستوعب حوالي 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصا دقيقا وفرعيا، وسوف يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي".
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