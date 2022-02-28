https://arabic.sputniknews.com/20220228/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تدعو-الأصدقاء-المصريين-إلى-عدم-تصديق-التضليل-الأوكراني-1059251813.html

السفارة الروسية في القاهرة تدعو "الأصدقاء المصريين" إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني

السفارة الروسية في القاهرة تدعو "الأصدقاء المصريين" إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني

قالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان جديد بها إنها "تدعو الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني"، وذلك في ظل دخول العملية العسكرية الروسية في... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T06:30+0000

2022-02-28T06:30+0000

2022-02-28T06:30+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978897_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad957907aaac42d5e9fd39a903e70a4b.jpg

جاء ذلك في تغريدة جديدة للسفارة الروسية في القاهرة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قالت فيها: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".وفي وقت سابق، أصدرت سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة بيانا بشأن تطورات الأحداث في دونباس، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالتنكيل بشعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات.جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على "فيسبوك"، يوم الخميس الماضي، أشارت فيه إلى أن التنكيل الذي يتعرض له الناس في دونيتسك ولوغانسك منذ 8 سنوات يشمل ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم مرة أخرى بتفجير القذائف على رؤوس سكان الجمهوريتين.وقال البيان إن النظام الحاكم في كييف يتصرف وفقا للتوجيهات الأمريكية، التي تحاول محو اللغة الروسية وإعادة كتابة التاريخ عن طريق محو الذاكرة الجينية والأخوة مع الشعب الأوكراني وقتل من يخالفونها في هذا التوجه.ولفت البيان إلى أن "روسيا تساعد مواطنيها في دونباس وفي كل مكان في أوكرانيا التي يقودها قوميون مدعومين من الغرب قاموا باختلاس السلطة"، مضيفا: "ما تقوم به روسيا هو الصواب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا