https://arabic.sputniknews.com/20220228/السلطات-المصرية-تعزز-الإجراءات-الأمنية-للسفارة-الروسية-في-القاهرة-1059265235.html

السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة

السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة

أعلن السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى مصر، إيليا فوديانوف، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية للسفارة "بناء على طلبنا". 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T11:30+0000

2022-02-28T11:30+0000

2022-02-28T11:30+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم العربي

مصر

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050416846_0:708:2200:1946_1920x0_80_0_0_c4f3ea58873047733a77881124886dd7.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال فوديانوف لوكالة "سبوتنيك": "عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بناء على طلبنا. هناك تفاهم متبادل، ونحن ممتنون للغاية له".وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة في بيان جديد لها اليوم، إنها "تدعو الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني"، وذلك في ظل دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.جاء ذلك في تغريدة جديدة للسفارة الروسية في القاهرة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قالت فيها: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".

https://arabic.sputniknews.com/20220228/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تدعو-الأصدقاء-المصريين-إلى-عدم-تصديق-التضليل-الأوكراني-1059251813.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مصر, روسيا