https://arabic.sputniknews.com/20220228/السلطات-المصرية-تعزز-الإجراءات-الأمنية-للسفارة-الروسية-في-القاهرة-1059265235.html
السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة
السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة
أعلن السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى مصر، إيليا فوديانوف، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية للسفارة "بناء على طلبنا". 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:30+0000
2022-02-28T11:30+0000
2022-02-28T11:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال فوديانوف لوكالة "سبوتنيك": "عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بناء على طلبنا. هناك تفاهم متبادل، ونحن ممتنون للغاية له".وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة في بيان جديد لها اليوم، إنها "تدعو الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني"، وذلك في ظل دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.جاء ذلك في تغريدة جديدة للسفارة الروسية في القاهرة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قالت فيها: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تدعو-الأصدقاء-المصريين-إلى-عدم-تصديق-التضليل-الأوكراني-1059251813.html
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العالم العربي, مصر, روسيا
السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة
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أعلن السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى مصر، إيليا فوديانوف، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية للسفارة "بناء على طلبنا".
موسكو - سبوتنيك. وقال فوديانوف لوكالة "سبوتنيك": "عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بناء على طلبنا. هناك تفاهم متبادل، ونحن ممتنون للغاية له".
وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة في بيان جديد
لها اليوم، إنها "تدعو الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني"، وذلك في ظل دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.
جاء ذلك في تغريدة جديدة للسفارة الروسية في القاهرة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قالت فيها: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".