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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة
السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة
أعلن السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى مصر، إيليا فوديانوف، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية للسفارة "بناء على طلبنا". 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال فوديانوف لوكالة "سبوتنيك": "عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بناء على طلبنا. هناك تفاهم متبادل، ونحن ممتنون للغاية له".وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة في بيان جديد لها اليوم، إنها "تدعو الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني"، وذلك في ظل دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.جاء ذلك في تغريدة جديدة للسفارة الروسية في القاهرة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قالت فيها: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تدعو-الأصدقاء-المصريين-إلى-عدم-تصديق-التضليل-الأوكراني-1059251813.html
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العالم العربي, مصر, روسيا

السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية للسفارة الروسية في القاهرة

11:30 GMT 28.02.2022
© Photo / pixabay/sciencefreakابو الهول في مصر يتوسط الأهرامات
ابو الهول في مصر يتوسط الأهرامات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Photo / pixabay/sciencefreak
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أعلن السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى مصر، إيليا فوديانوف، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية للسفارة "بناء على طلبنا".
موسكو - سبوتنيك. وقال فوديانوف لوكالة "سبوتنيك": "عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية بناء على طلبنا. هناك تفاهم متبادل، ونحن ممتنون للغاية له".
السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
السفارة الروسية في القاهرة تدعو "الأصدقاء المصريين" إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني
06:30 GMT
وقالت السفارة الروسية لدى القاهرة في بيان جديد لها اليوم، إنها "تدعو الأصدقاء المصريين إلى عدم تصديق التضليل الأوكراني"، وذلك في ظل دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس.
جاء ذلك في تغريدة جديدة للسفارة الروسية في القاهرة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، قالت فيها: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأمريكيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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