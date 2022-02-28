https://arabic.sputniknews.com/20220228/السيسي-حقوق-إيه-أنا-مش-لاقي-آكل-ولا-عارف-أعلم-ولا-أعالج-ولا-أسكن-ولا-أشغل-1059284679.html
السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل ولا عارف أعلم ولا أعالج ولا أسكن ولا أشغل
السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل ولا عارف أعلم ولا أعالج ولا أسكن ولا أشغل
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن لقائه مواطنين في الشارع غاضبين من الأوضاع الاقتصادية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:54+0000
2022-02-28T16:54+0000
2022-02-28T16:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
وقال السيسي أثناء مشاركته في إطلاق المشروع القومي للأسرة المصرية: "بقابل ناس في الشارع تقولي أنا زعلانة منك (غاضبة)، أقولها: ليه يا ستي؟ تقولي: عندي 6 عيال أعمل إيه؟.. بتكلم جد، وبرد أقول لها أنا عندي 100 مليون أعمل إيه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".وأضاف السيسي: "إحنا 100 مليون بقول كدا للدول اللي بتسمعنا وبيقولوا ليه مبتدوش حقوق للناس.. حقوق إيه أنا مش لاقي آكل مش عارف أعلم مش عارف أعالج مش عارف أسكن مش عارف أشغل".وتابع السيسي: "روحوا (اذهبوا إلى) المرج والخصوص والمطرية (شرق القاهرة) وشوفوا لما بنمشي في الشارع بنلاقي إيه؟ دي بلادنا ومسؤليتنا يا كل اللي مسؤلين معايا انزلو شوفو البلد إزاي وبصو بعين حقيقية".وأضاف: "علشان أفتح شارع بزيل 1000 بيت علشان الناس تعرف تمشي في أماكن مبيتمشيش فيها".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي: حقوق إيه... أنا مش لاقي آكل ولا عارف أعلم ولا أعالج ولا أسكن ولا أشغل
تابعنا عبر
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن لقائه مواطنين في الشارع غاضبين من الأوضاع الاقتصادية.
وقال السيسي أثناء مشاركته في إطلاق المشروع القومي للأسرة المصرية: "بقابل ناس في الشارع تقولي أنا زعلانة منك (غاضبة)، أقولها: ليه يا ستي؟ تقولي: عندي 6 عيال أعمل إيه؟.. بتكلم جد، وبرد أقول لها أنا عندي 100 مليون أعمل إيه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن
".
وأضاف السيسي: "إحنا 100 مليون بقول كدا للدول اللي بتسمعنا وبيقولوا ليه مبتدوش حقوق للناس.. حقوق إيه أنا مش لاقي آكل مش عارف أعلم مش عارف أعالج مش عارف أسكن مش عارف أشغل".
وتابع السيسي: "روحوا (اذهبوا إلى) المرج والخصوص والمطرية (شرق القاهرة) وشوفوا لما بنمشي في الشارع بنلاقي إيه؟ دي بلادنا ومسؤليتنا يا كل اللي مسؤلين معايا انزلو شوفو البلد إزاي وبصو بعين حقيقية".
وأضاف: "علشان أفتح شارع بزيل 1000 بيت علشان الناس تعرف تمشي في أماكن مبيتمشيش فيها".