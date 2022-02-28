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السيسي يكشف عن نصيحته لابنته قبل زواجها... "والله العظيم قلت لها هذا"... فيديو
السيسي يكشف عن نصيحته لابنته قبل زواجها... "والله العظيم قلت لها هذا"... فيديو
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن النصيحة التي أسداها لابنته قبل زواجها.‏ 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:45+0000
2022-02-28T15:45+0000
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وأشار إلى أنه نصح ابنته ألا تتخذ قرار إنجاب الأطفال إلا بعد مرور عام أو عامين على زواجها، وذلك لكي تعتاد على منزلها الجديد وتصبح قادرة على تلبية متطلباته.يأتي هذا في إطار نصيحة وجهها الرئيس المصري للفتيات المقبلات على الزواج، خلال فعالية انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.وقال: "المفروض أن تنتظري عاما أو عامين على الإنجاب حتى تعتادي على البيت ومطالبه، وعندما تشعرين أنك أصبحت قادرة واستوعبت أكملي المرحلة التالية، لقد فعلت هذا مع ابنتي".وأردف: "والله العظيم قلت هذا لابنتي، قلت لها انتظري عامين أو ثلاثة على الأقل".كما لفت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلامه، إلى أن "هناك فتيات لا تعي مفهوم الصحة الإنجابية، وتتزوج وتترك منزل والدها، وتذهب إلى بيت الزوجية، وبعد شهور قليلة تنجب، ويحدث طلاق في الأسرة، وتترك المنزل وتعود إلى منزل أهلها مرة أخرى".ويعالج مشروع تنمية الأسرة المصرية، الذي شهد الرئيس المصري على انطلاقه اليوم الاثنين، أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها.ويتم تنفيذ المشروع في خلال 3 سنوات بداية من العام الحالي 2022 وحتى 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/السيسي-ينتقد-فيلما-شهيرا-من-بطولة-عادل-إمام-جعل-البلد-خصما-1059261675.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

السيسي يكشف عن نصيحته لابنته قبل زواجها... "والله العظيم قلت لها هذا"... فيديو

15:45 GMT 28.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© REUTERS / JOHANNA GERON
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كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن النصيحة التي أسداها لابنته قبل زواجها.‏
وأشار إلى أنه نصح ابنته ألا تتخذ قرار إنجاب الأطفال إلا بعد مرور عام أو عامين على زواجها، وذلك لكي تعتاد على منزلها الجديد وتصبح قادرة على تلبية متطلباته.
يأتي هذا في إطار نصيحة وجهها الرئيس المصري للفتيات المقبلات على الزواج، خلال فعالية انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقال: "المفروض أن تنتظري عاما أو عامين على الإنجاب حتى تعتادي على البيت ومطالبه، وعندما تشعرين أنك أصبحت قادرة واستوعبت أكملي المرحلة التالية، لقد فعلت هذا مع ابنتي".
وأردف: "والله العظيم قلت هذا لابنتي، قلت لها انتظري عامين أو ثلاثة على الأقل".
كما لفت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلامه، إلى أن "هناك فتيات لا تعي مفهوم الصحة الإنجابية، وتتزوج وتترك منزل والدها، وتذهب إلى بيت الزوجية، وبعد شهور قليلة تنجب، ويحدث طلاق في الأسرة، وتترك المنزل وتعود إلى منزل أهلها مرة أخرى".
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ويعالج مشروع تنمية الأسرة المصرية، الذي شهد الرئيس المصري على انطلاقه اليوم الاثنين، أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشروع في خلال 3 سنوات بداية من العام الحالي 2022 وحتى 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع.
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