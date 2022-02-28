https://arabic.sputniknews.com/20220228/السيسي-ينتقد-فيلما-شهيرا-من-بطولة-عادل-إمام-جعل-البلد-خصما-1059261675.html

السيسي ينتقد فيلما شهيرا من بطولة عادل إمام... "جعل البلد خصما"

السيسي ينتقد فيلما شهيرا من بطولة عادل إمام... "جعل البلد خصما"

انتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مضمون فيلم "الإرهاب ‏والكباب"، من بطولة الفنان عادل إمام، لكونه "جعل البلد خصما"، بحسب قوله.‏ 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T10:30+0000

2022-02-28T10:30+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وتابع مشيرا في كلمة له بافتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى، أن الفيلم "جعل البلد خصم بدلا من السلبيات الموجودة في المجتمع خصم، وعندما تحولت البلد إلى خصم هدوها بعد ثورة عام 2011، ولولا فضل الله تعالى علينا نهضت عكس البلاد المجاورة".وعرض فيلم "الإرهاب والكباب" في عام 1992، ومن تأليف وحيد حامد ومن إخراج شريف عرفة، ومن بطولة عادل إمام وكمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب واشرف عبد الباقي، وعلا ولي الدين، ويدور حول مجموعة من المواطنين يستولون على مجمع التحرير ويجتجزون رهائن داخله اعتراضا منهم على أوضاعهم المعيشية. وأكد السيسي أنه لا يمانع أن ينتقد البعض أحوال البلاد، وأن "ينكد" على الناس في منازلهم، بحسب قوله، لكنه طالبهم بفهم القضية جيدا وبشكل صحيح.وقال إن حقوق الإنسان التي يعرفها هي أن يوفر للمواطن الحق في الأكل والتعليم والعلاج بشكل جيد، لكنه لا يستطيع تحقيق هذا بسبب ضعف الناتج المحلي بالمقارنة مع التعداد السكاني لمصر البالغ 100 مليون نسمة.وتابع: "لا أمانع أن يتحدث المواطن وأن ينكد على الناس في منازلهم، وأريده أن يتحدث، لكن يجب أن يفهم القضية جيدا، وألا يقول كلاما جاهل ينم عن عدم التقدير للوضع الحالي".وأوضح الرئيس المصري أن الشعب شارك في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 لعدم وجود رضا مجتمعي عن الظروف التي يعيشونها.من ناحية أخرى، توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن أول خريج سيقال عنه إنه تعلم جيدا ومؤهل سيكون بعد 16 عاما.واستنكر شجار بعض المواطنين على المساعدة في "تغشيش" أبنائهم في الامتحانات، ثم مطالبتهم بعد ذلك بتشغيلهم بحجة أنهم أصبحوا من حملة المؤهلات الدراسية.

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