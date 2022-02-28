عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220228/السيسي-ينتقد-فيلما-شهيرا-من-بطولة-عادل-إمام-جعل-البلد-خصما-1059261675.html
السيسي ينتقد فيلما شهيرا من بطولة عادل إمام... "جعل البلد خصما"
السيسي ينتقد فيلما شهيرا من بطولة عادل إمام... "جعل البلد خصما"
انتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مضمون فيلم "الإرهاب ‏والكباب"، من بطولة الفنان عادل إمام، لكونه "جعل البلد خصما"، بحسب قوله.‏ 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:30+0000
2022-02-28T10:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_9e3003d866990351942f30cc0ec64778.jpg
وتابع مشيرا في كلمة له بافتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى، أن الفيلم "جعل البلد خصم بدلا من السلبيات الموجودة في المجتمع خصم، وعندما تحولت البلد إلى خصم هدوها بعد ثورة عام 2011، ولولا فضل الله تعالى علينا نهضت عكس البلاد المجاورة".وعرض فيلم "الإرهاب والكباب" في عام 1992، ومن تأليف وحيد حامد ومن إخراج شريف عرفة، ومن بطولة عادل إمام وكمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب واشرف عبد الباقي، وعلا ولي الدين، ويدور حول مجموعة من المواطنين يستولون على مجمع التحرير ويجتجزون رهائن داخله اعتراضا منهم على أوضاعهم المعيشية. وأكد السيسي أنه لا يمانع أن ينتقد البعض أحوال البلاد، وأن "ينكد" على الناس في منازلهم، بحسب قوله، لكنه طالبهم بفهم القضية جيدا وبشكل صحيح.وقال إن حقوق الإنسان التي يعرفها هي أن يوفر للمواطن الحق في الأكل والتعليم والعلاج بشكل جيد، لكنه لا يستطيع تحقيق هذا بسبب ضعف الناتج المحلي بالمقارنة مع التعداد السكاني لمصر البالغ 100 مليون نسمة.وتابع: "لا أمانع أن يتحدث المواطن وأن ينكد على الناس في منازلهم، وأريده أن يتحدث، لكن يجب أن يفهم القضية جيدا، وألا يقول كلاما جاهل ينم عن عدم التقدير للوضع الحالي".وأوضح الرئيس المصري أن الشعب شارك في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 لعدم وجود رضا مجتمعي عن الظروف التي يعيشونها.من ناحية أخرى، توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن أول خريج سيقال عنه إنه تعلم جيدا ومؤهل سيكون بعد 16 عاما.واستنكر شجار بعض المواطنين على المساعدة في "تغشيش" أبنائهم في الامتحانات، ثم مطالبتهم بعد ذلك بتشغيلهم بحجة أنهم أصبحوا من حملة المؤهلات الدراسية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_2959b0bb1c5c977ae5fd00ff3c6c80fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

السيسي ينتقد فيلما شهيرا من بطولة عادل إمام... "جعل البلد خصما"

10:30 GMT 28.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
انتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مضمون فيلم "الإرهاب ‏والكباب"، من بطولة الفنان عادل إمام، لكونه "جعل البلد خصما"، بحسب قوله.‏
وتابع مشيرا في كلمة له بافتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى، أن الفيلم "جعل البلد خصم بدلا من السلبيات الموجودة في المجتمع خصم، وعندما تحولت البلد إلى خصم هدوها بعد ثورة عام 2011، ولولا فضل الله تعالى علينا نهضت عكس البلاد المجاورة".
وعرض فيلم "الإرهاب والكباب" في عام 1992، ومن تأليف وحيد حامد ومن إخراج شريف عرفة، ومن بطولة عادل إمام وكمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب واشرف عبد الباقي، وعلا ولي الدين، ويدور حول مجموعة من المواطنين يستولون على مجمع التحرير ويجتجزون رهائن داخله اعتراضا منهم على أوضاعهم المعيشية.
‏ ‏ ‏ ‏
وأكد السيسي أنه لا يمانع أن ينتقد البعض أحوال البلاد، وأن "ينكد" على الناس في منازلهم، بحسب قوله، لكنه طالبهم بفهم القضية جيدا وبشكل صحيح.
وقال إن حقوق الإنسان التي يعرفها هي أن يوفر للمواطن الحق في الأكل والتعليم والعلاج بشكل جيد، لكنه لا يستطيع تحقيق هذا بسبب ضعف الناتج المحلي بالمقارنة مع التعداد السكاني لمصر البالغ 100 مليون نسمة.
وتابع: "لا أمانع أن يتحدث المواطن وأن ينكد على الناس في منازلهم، وأريده أن يتحدث، لكن يجب أن يفهم القضية جيدا، وألا يقول كلاما جاهل ينم عن عدم التقدير للوضع الحالي".
وأوضح الرئيس المصري أن الشعب شارك في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 لعدم وجود رضا مجتمعي عن الظروف التي يعيشونها.
من ناحية أخرى، توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن أول خريج سيقال عنه إنه تعلم جيدا ومؤهل سيكون بعد 16 عاما.
واستنكر شجار بعض المواطنين على المساعدة في "تغشيش" أبنائهم في الامتحانات، ثم مطالبتهم بعد ذلك بتشغيلهم بحجة أنهم أصبحوا من حملة المؤهلات الدراسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала