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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصحة-الفلسطينية-مقتل-شخص-وإصابة-آخر-برصاص-إسرائيلي-في-مخيم-جنين-1059297662.html
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن شخص قتل وأصيب آخر بجروح حرجة عقب إطلاق رصاص من الجانب الإسرائيلي في مخيم جنين. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:59+0000
2022-03-01T00:37+0000
وزارة الصحة الفلسطينية
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ولم تحدد بعد هوية القتيل والمصاب، الذي قالت إنه أصيب برصاص حي في البطن وتم إدخاله غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.وقتلت القوات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طفلا خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، كانت قد ألقت القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة ثم أعلنت عن وفاته بعد ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/تشييع-طفل-قتلته-القوات-الإسرائيلية-بالضفة-الغربية-1059064830.html
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وزارة الصحة الفلسطينية

الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين

23:59 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 00:37 GMT 01.03.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن شخص قتل وأصيب آخر بجروح حرجة عقب إطلاق رصاص من الجانب الإسرائيلي في مخيم جنين.
ولم تحدد بعد هوية القتيل والمصاب، الذي قالت إنه أصيب برصاص حي في البطن وتم إدخاله غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.
تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل، من مشفى أمية وسط دمشق، إلى مثواه الأخيرفي مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
تشييع طفل قتلته القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
23 فبراير, 17:14 GMT
وقتلت القوات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طفلا خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، كانت قد ألقت القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة ثم أعلنت عن وفاته بعد ذلك.
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