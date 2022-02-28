https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصحة-الفلسطينية-مقتل-شخص-وإصابة-آخر-برصاص-إسرائيلي-في-مخيم-جنين-1059297662.html
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن شخص قتل وأصيب آخر بجروح حرجة عقب إطلاق رصاص من الجانب الإسرائيلي في مخيم جنين. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:59+0000
2022-02-28T23:59+0000
2022-03-01T00:37+0000
وزارة الصحة الفلسطينية
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ولم تحدد بعد هوية القتيل والمصاب، الذي قالت إنه أصيب برصاص حي في البطن وتم إدخاله غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.وقتلت القوات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طفلا خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، كانت قد ألقت القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة ثم أعلنت عن وفاته بعد ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/تشييع-طفل-قتلته-القوات-الإسرائيلية-بالضفة-الغربية-1059064830.html
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وزارة الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة آخر برصاص إسرائيلي في مخيم جنين
23:59 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 00:37 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن شخص قتل وأصيب آخر بجروح حرجة عقب إطلاق رصاص من الجانب الإسرائيلي في مخيم جنين.
ولم تحدد بعد هوية القتيل والمصاب، الذي قالت إنه أصيب برصاص حي في البطن
وتم إدخاله غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.
وقتلت القوات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طفلا خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، كانت قد ألقت القبض عليه وهو مصاب بجروح خطيرة ثم أعلنت عن وفاته بعد ذلك.