https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصراع-عنيف-الناتو-يستبعد-إمكانية-فرض-حظر-للطيران-فوق-أوكرانيا-1059279503.html
"الصراع عنيف"... الناتو يستبعد إمكانية فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا
"الصراع عنيف"... الناتو يستبعد إمكانية فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إمكانية فرض الحلف حظرا للطيران فوق أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:22+0000
2022-02-28T15:22+0000
2022-02-28T15:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" الأمريكية ردا على سؤال حول دعوات قيام الحلف بإغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران العسكري الروسي: "لا نية لدينا للتدخل في أوكرانيا، لا على الأرض ولا في الفضاء الجوي". وقال ستولتنبرغ، في تغريدة، اليوم الاثنين إنه "تحدث للتو مع الرئيس زيلينسكي، وأثنى عليه لشجاعة الشعب والقوات المسلحة لأوكرانيا.. حلفاء الناتو يكثفون دعمهم بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية".وفي الأثناء، لا تزال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروسيا مستمرة، وفقا لما أفاد به مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، المتواجد في المبنى الذي تجري فيه المفاوضات، بأنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بعد بنهاية المفاوضات.وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا
"الصراع عنيف"... الناتو يستبعد إمكانية فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا
15:22 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 15:58 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إمكانية فرض الحلف حظرا للطيران فوق أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" الأمريكية ردا على سؤال حول دعوات قيام الحلف بإغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران العسكري الروسي: "لا نية لدينا للتدخل في أوكرانيا، لا على الأرض ولا في الفضاء الجوي".
وأضاف: "علينا أن ندرك أن هذا صراع عنيف. في نفس الوقت تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم خروج هذا الصراع عن السيطرة والتصعيد أكثر وتطويره إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا بمشاركة حلفاء الناتو".
وقال ستولتنبرغ، في تغريدة، اليوم الاثنين إنه "تحدث للتو مع الرئيس زيلينسكي، وأثنى عليه لشجاعة الشعب والقوات المسلحة لأوكرانيا.. حلفاء الناتو يكثفون دعمهم بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية".
وفي الأثناء، لا تزال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروسيا مستمرة، وفقا لما أفاد به مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، المتواجد في المبنى الذي تجري فيه المفاوضات، بأنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بعد بنهاية المفاوضات.
وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.
ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي
" الروسية في أقصى درجات التأهب.