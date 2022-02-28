https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصراع-عنيف-الناتو-يستبعد-إمكانية-فرض-حظر-للطيران-فوق-أوكرانيا-1059279503.html

"الصراع عنيف"... الناتو يستبعد إمكانية فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا

"الصراع عنيف"... الناتو يستبعد إمكانية فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إمكانية فرض الحلف حظرا للطيران فوق أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:22+0000

2022-02-28T15:22+0000

2022-02-28T15:58+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059087013_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_484f4603f5b554218c5aacb63427a1c5.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" الأمريكية ردا على سؤال حول دعوات قيام الحلف بإغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران العسكري الروسي: "لا نية لدينا للتدخل في أوكرانيا، لا على الأرض ولا في الفضاء الجوي". وقال ستولتنبرغ، في تغريدة، اليوم الاثنين إنه "تحدث للتو مع الرئيس زيلينسكي، وأثنى عليه لشجاعة الشعب والقوات المسلحة لأوكرانيا.. حلفاء الناتو يكثفون دعمهم بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية".وفي الأثناء، لا تزال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروسيا مستمرة، وفقا لما أفاد به مصدر في الأوساط الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، المتواجد في المبنى الذي تجري فيه المفاوضات، بأنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بعد بنهاية المفاوضات.وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا