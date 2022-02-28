عربي
الدفاع الروسية: المشاركون في العملية العسكرية هم الضباط والمتعاقدون فقط
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصين-ترحب-ببدء-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا--1059269043.html
الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الإثنين، أن الصين ترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:36+0000
2022-02-28T12:36+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، جونغ أوي يونغ، بثه التلفزيون الصيني المركزي: "تدعم الصين وتشجع جميع الجهود الدبلوماسية التي تساهم في حل سلمي للأزمة الأوكرانية وترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا".هذا وبدأت المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروس، منذ قليل.ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، موجود أيضاً في المبنى، حيث ستبدأ المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.وقال ماكي في بداية المفاوضات، "أي من طلباتكم ومقترحاتكم بشأن تنظيم اجتماع اليوم سيتم قبولها وتنفيذها ضمنا. نحن ننتظر النتيجة".ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html
https://arabic.sputniknews.com/20220228/كلمات-عنصرية-ضد-العرب-ومشاهد-غريبة-في-الإعلام-الغربي-تفجر-انتقادات-حادة-صور-وفيديو--1059267497.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الصين

الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

12:36 GMT 28.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبرGoogle news
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الإثنين، أن الصين ترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، جونغ أوي يونغ، بثه التلفزيون الصيني المركزي: "تدعم الصين وتشجع جميع الجهود الدبلوماسية التي تساهم في حل سلمي للأزمة الأوكرانية وترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف "بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستواصل الصين لعب دور بناء في تطبيع الوضع وإحلال السلام".

هذا وبدأت المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروس، منذ قليل.
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
10:24 GMT
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، موجود أيضاً في المبنى، حيث ستبدأ المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.
وقال ماكي في بداية المفاوضات، "أي من طلباتكم ومقترحاتكم بشأن تنظيم اجتماع اليوم سيتم قبولها وتنفيذها ضمنا. نحن ننتظر النتيجة".
أطفال ينظرون من نافذة مدرسة الأنروا. يذكر أنه نزح ما يقرب 34 ألف من أهالي قطاع غزة إلى مدراس الأونروا بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازلهم، فلسطين بتاريخ 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
كلمات "عنصرية" ضد العرب ومشاهد "غريبة" في الإعلام الغربي تفجر انتقادات حادة... صور وفيديو
12:25 GMT
ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала