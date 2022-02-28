https://arabic.sputniknews.com/20220228/الصين-ترحب-ببدء-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا--1059269043.html

الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الإثنين، أن الصين ترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T12:36+0000

2022-02-28T12:36+0000

2022-02-28T12:36+0000

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بكين - سبوتنيك. وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، جونغ أوي يونغ، بثه التلفزيون الصيني المركزي: "تدعم الصين وتشجع جميع الجهود الدبلوماسية التي تساهم في حل سلمي للأزمة الأوكرانية وترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا".هذا وبدأت المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروس، منذ قليل.ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، موجود أيضاً في المبنى، حيث ستبدأ المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.وقال ماكي في بداية المفاوضات، "أي من طلباتكم ومقترحاتكم بشأن تنظيم اجتماع اليوم سيتم قبولها وتنفيذها ضمنا. نحن ننتظر النتيجة".ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html

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