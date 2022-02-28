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https://arabic.sputniknews.com/20220228/الطلاب-الروس-المطرودون-من-جامعات-أجنبية-سيواصلون-دراستهم-في-الجامعات-الروسية-مجانا-1059269925.html
الطلاب الروس المطرودون من جامعات أجنبية سيواصلون دراستهم في الجامعات الروسية مجانا
الطلاب الروس المطرودون من جامعات أجنبية سيواصلون دراستهم في الجامعات الروسية مجانا
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة التعليم والعلوم، أن الطلاب المطرودون من الجامعات الأجنبية سيواصلون تعليمهم في الجامعات الروسي مجانًا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:57+0000
2022-02-28T12:57+0000
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روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية: "يمكن لجميع المواطنين الروس الذين يدرسون في جامعات أجنبية ويواجهون خطر التعدي على حقوقهم القدوم إلى روسيا ومواصلة دراستهم في الجامعات الرائدة في روسيا مجانًا".من بين هذه الجامعات: جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف، جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، الكلية العليا للاقتصاد، معهد موسكو للفيزياء الهندسية، معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، جامعة موسكو التقنية الحكومية، بومان وجامعة بيتر العظيم سانت بطرسبرغ للفنون التطبيقية والعديد من الجامعات الأخرى.في وقت سابق، أعلنت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، عن حالات طرد طلاب روس من الجامعات الأوروبية بسبب الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/طرد-الطلاب-الروس-من-الجامعات-الأوروبية-بسبب-الأزمة-في-أوكرانيا-1059266059.html
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الطلاب الروس المطرودون من جامعات أجنبية سيواصلون دراستهم في الجامعات الروسية مجانا

12:57 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورجامعة موسكو الحكومية
جامعة موسكو الحكومية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة التعليم والعلوم، أن الطلاب المطرودون من الجامعات الأجنبية سيواصلون تعليمهم في الجامعات الروسي مجانًا.
وقالت الخدمة الصحفية: "يمكن لجميع المواطنين الروس الذين يدرسون في جامعات أجنبية ويواجهون خطر التعدي على حقوقهم القدوم إلى روسيا ومواصلة دراستهم في الجامعات الرائدة في روسيا مجانًا".
من بين هذه الجامعات: جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف، جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، الكلية العليا للاقتصاد، معهد موسكو للفيزياء الهندسية، معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، جامعة موسكو التقنية الحكومية، بومان وجامعة بيتر العظيم سانت بطرسبرغ للفنون التطبيقية والعديد من الجامعات الأخرى.
في وقت سابق، أعلنت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، عن حالات طرد طلاب روس من الجامعات الأوروبية بسبب الوضع في أوكرانيا.
أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا
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