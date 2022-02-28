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العراق... مصرع ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية بكربلاء
العراق... مصرع ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية بكربلاء
أعلنت قوات الدفاع المدني العراقية العثور على 3 جثث لنساء لقين مصرعهن بحريق مستشفى الهندية العام بكربلاء جنوبي البلاد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:02+0000
2022-02-28T09:02+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إن 20 من فرقها تمكنت مساء أمس الأحد من إخماد الحريق الذي اندلع في ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج بالمستشفى، وفق شبكة رووداو الإعلامية.وأوضحت أن الردهة تم تشييدها من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.وأضافت أن قواتها تمكنت من إنقاذ الكوادر الطبية، والمرضى، وعثرت خلال عمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية بعد إخماد النيران "على 3 جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".وأعلنت مديرية الدفاع المدني فتح تحقيق اعتمادا على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام بكربلاء.يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.وفي الآونة الأخيرة، شهدت مستشفيات عراقية عدة حرائق خلف بعضها خسائر فادحة في الأرواح.وفي 13 يوليو/ تموز 2021، نشب حريق في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار (جنوب)، ما أسفر عن وقوع 60 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين.
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العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... مصرع ثلاث نساء بحريق مستشفى الهندية بكربلاء

09:02 GMT 28.02.2022
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
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أعلنت قوات الدفاع المدني العراقية العثور على 3 جثث لنساء لقين مصرعهن بحريق مستشفى الهندية العام بكربلاء جنوبي البلاد.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان إن 20 من فرقها تمكنت مساء أمس الأحد من إخماد الحريق الذي اندلع في ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج بالمستشفى، وفق شبكة رووداو الإعلامية.
وأوضحت أن الردهة تم تشييدها من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.
وأضافت أن قواتها تمكنت من إنقاذ الكوادر الطبية، والمرضى، وعثرت خلال عمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية بعد إخماد النيران "على 3 جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني فتح تحقيق اعتمادا على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام بكربلاء.
يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت مستشفيات عراقية عدة حرائق خلف بعضها خسائر فادحة في الأرواح.
وفي 13 يوليو/ تموز 2021، نشب حريق في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار (جنوب)، ما أسفر عن وقوع 60 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين.
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