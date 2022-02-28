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نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
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العقوبات الجديدة على روسيا تتسبب في انخفاض الأسهم في وول ستريت
العقوبات الجديدة على روسيا تتسبب في انخفاض الأسهم في وول ستريت
افتتحت بورصة نيويورك، اليوم الاثنين، تعاملاتها على انخفاض بعد عقوبات غربية جديدة على روسيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:05+0000
2022-02-28T15:05+0000
بورصة نيويورك
وول ستريت
روسيا
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وحسب رويترز، في التعاملات المبكرة، خسر مؤشر داو جونز 418.95 نقطة أو 1.23% إلى 33639.8 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% إلى 4341.64 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.76% أو 103.63 نقطة إلى 13590.98 نقطة.في السياق نفسه ارتفع مؤشر "سي بي أو إي" في الولايات المتحدة، والذي يطلق عليه أيضًا "مؤشر الخوف"، بنسبة 15% إلى 32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 24 فبراير.وقد أصبحت جميع أقسام ستاندرد آند بورز الرئيسية مظللة باللون الأحمر، وكان أكبر انخفاض في التمويل (-1.7%).من حيث القيم، لا يزال قطاع السياحة يعاني وتراجع سهم خطوط دلتا الجوية وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز بنسبة 3% إلى 3.5% بعد قرار روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات من 36 دولة ردا على العقوبات الغربية، وتراجع قطاع النقل الجوي بنسبة 3.7%.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/35-من-البلاديوم-الأمريكي-مصدره-روسيا-كيف-تتأثر-صناعة-التكنولوجيا-الأمريكية-بأحداث-أوكرانيا-1059090563.html
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بورصة نيويورك, وول ستريت, روسيا

العقوبات الجديدة على روسيا تتسبب في انخفاض الأسهم في وول ستريت

15:05 GMT 28.02.2022
© REUTERS / Shannon Stapletonبورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton
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افتتحت بورصة نيويورك، اليوم الاثنين، تعاملاتها على انخفاض بعد عقوبات غربية جديدة على روسيا.
وحسب رويترز، في التعاملات المبكرة، خسر مؤشر داو جونز 418.95 نقطة أو 1.23% إلى 33639.8 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% إلى 4341.64 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.76% أو 103.63 نقطة إلى 13590.98 نقطة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
35 % من "البلاديوم" الأمريكي مصدره روسيا... كيف تتأثر صناعة التكنولوجيا الأمريكية بأحداث أوكرانيا
24 فبراير, 10:38 GMT
في السياق نفسه ارتفع مؤشر "سي بي أو إي" في الولايات المتحدة، والذي يطلق عليه أيضًا "مؤشر الخوف"، بنسبة 15% إلى 32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 24 فبراير.

في اليوم الأخير من شهر فبراير، يتجه مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك إلى أكبر خسارة لهما منذ شهرين منذ الموجة الأولى من جائحة كورونا في مارس 2020.

وقد أصبحت جميع أقسام ستاندرد آند بورز الرئيسية مظللة باللون الأحمر، وكان أكبر انخفاض في التمويل (-1.7%).
من حيث القيم، لا يزال قطاع السياحة يعاني وتراجع سهم خطوط دلتا الجوية وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز هولدنجز بنسبة 3% إلى 3.5% بعد قرار روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات من 36 دولة ردا على العقوبات الغربية، وتراجع قطاع النقل الجوي بنسبة 3.7%.
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