عربي
البيت الأبيض: اتصالات بايدن مع بوتين غير مستبعدة
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/المجلس-الأوروبي-يضيف-26-فردا-جديدا-إلى-قائمة-العقوبات-ضد-روسيا-بينهم-دميتري-بيسكوف-1059292973.html
المجلس الأوروبي يضيف 26 فردا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا بينهم دميتري بيسكوف
المجلس الأوروبي يضيف 26 فردا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا بينهم دميتري بيسكوف
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، إضافة 26 شخصا بينهم رجال أعمال روس في قطاعات البنوك والنفط والتمويل وأعضاء في الحكومة الروسية، بينهم المتحدث الرسمي باسم... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:57+0000
2022-02-28T20:57+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102964/24/1029642429_0:63:3073:1792_1920x0_80_0_0_1cde23e29ed9146e50609bcd378fbb7e.jpg
أمستردام- سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي، في بيان له، إنه "وافق على إضافة 26 شخصا وكيانا واحدا ضد روسيا إلى قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة لتدابير تقييدية فيما يتعلق بأعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".وأضاف: أن "قائمة العقوبات تشمل رجال الأعمال النشطين في قطاعات النفط والبنوك والتمويل، بالإضافة لأعضاء في الحكومة الروسية والشخصيات العسكرية رفيعة المستوى وكذلك صحفيين ساهموا في نشر الدعاية المعادية لكييف وتعزيز موقف إيجابي تجاه غزو أوكرانيا".يذكر أن قائمة العقوبات ضد روسيا تضم حتى الآن 680 فردا و53 كيانا، وتشمل التدابير التقييدية لهذه الأفراد والكيانات، تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال، وحظر السفر على الأشخاص المدرجين في القائمة ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.من جهته، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في البيان، إن الرئيس الروسي بوتين وقع مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الامريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وأكد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/العقوبات-الجديدة-على-روسيا-تتسبب-في-انخفاض-الأسهم-في-وول-ستريت-1059277867.html
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الخارجية-الروسية-من-يزودون-أوكرانيا-بالأسلحة-الفتاكة-سيتحملون-مسؤولية-العواقب-1059290273.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102964/24/1029642429_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_068624e2eeb2f73727d593036114e740.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, فلاديمير بوتين

المجلس الأوروبي يضيف 26 فردا جديدا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا بينهم دميتري بيسكوف

20:57 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصور المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
 المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، إضافة 26 شخصا بينهم رجال أعمال روس في قطاعات البنوك والنفط والتمويل وأعضاء في الحكومة الروسية، بينهم المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.
أمستردام- سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي، في بيان له، إنه "وافق على إضافة 26 شخصا وكيانا واحدا ضد روسيا إلى قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة لتدابير تقييدية فيما يتعلق بأعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
العقوبات الجديدة على روسيا تتسبب في انخفاض الأسهم في وول ستريت
15:05 GMT
وأضاف: أن "قائمة العقوبات تشمل رجال الأعمال النشطين في قطاعات النفط والبنوك والتمويل، بالإضافة لأعضاء في الحكومة الروسية والشخصيات العسكرية رفيعة المستوى وكذلك صحفيين ساهموا في نشر الدعاية المعادية لكييف وتعزيز موقف إيجابي تجاه غزو أوكرانيا".
يذكر أن قائمة العقوبات ضد روسيا تضم حتى الآن 680 فردا و53 كيانا، وتشمل التدابير التقييدية لهذه الأفراد والكيانات، تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال، وحظر السفر على الأشخاص المدرجين في القائمة ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا، لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
الخارجية الروسية: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب
19:28 GMT
من جهته، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في البيان، إن الرئيس الروسي بوتين وقع مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الامريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها".
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وأكد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:56 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانيا20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала