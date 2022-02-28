https://arabic.sputniknews.com/20220228/الناتو-يبلغ-زيلينسكي-بأنه-سيزيد-إرسال-صواريخ-الدفاع-الجوي-ومضادات-الدبابات-1059260798.html
الناتو يبلغ زيلينسكي بأنه سيزيد إرسال صواريخ الدفاع الجوي ومضادات الدبابات
الناتو يبلغ زيلينسكي بأنه سيزيد إرسال صواريخ الدفاع الجوي ومضادات الدبابات
أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه تحدث مع فلاديمير زيلينسكي، هاتفيا، وأكد له أن الحلف سيزيد من إمدادات صواريخ الدفاع الجوي، ومضادات الدبابات. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:58+0000
2022-02-28T09:58+0000
2022-02-28T10:08+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تغريدة، اليوم الاثنين إنه "تحدث للتو مع الرئيس زيلينسكي، وأثنت عليه لشجاعة الشعب والقوات المسلحة لأوكرانيا.. حلفاء الناتو يكثفون دعمهم بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية".وأعلن مراسل "سبوتنيك" اليوم الاثنين، عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كل من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الهدف الرئيسي للمفاوضات هي الوقف الفوري لإطلاق النار وحث القوات المسلحة الروسية الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/البيت-الأبيض-حلف-الناتو-وواشنطن-لا-يشكلان-تهديدا-لروسيا-1059231648.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الناتو
الناتو يبلغ زيلينسكي بأنه سيزيد إرسال صواريخ الدفاع الجوي ومضادات الدبابات
09:58 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه تحدث مع فلاديمير زيلينسكي، هاتفيا، وأكد له أن الحلف سيزيد من إمدادات صواريخ الدفاع الجوي، ومضادات الدبابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تغريدة، اليوم الاثنين إنه "تحدث للتو مع الرئيس زيلينسكي، وأثنت عليه لشجاعة الشعب والقوات المسلحة لأوكرانيا.. حلفاء الناتو يكثفون دعمهم بصواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والمالية".
وأعلن مراسل "سبوتنيك" اليوم الاثنين، عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض
إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كل من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.
وفي السياق نفسه، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الهدف الرئيسي للمفاوضات هي الوقف الفوري لإطلاق النار وحث القوات المسلحة الروسية الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.