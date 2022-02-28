https://arabic.sputniknews.com/20220228/الوفد-الأوكراني-يصل-إلى-مكان-عقد-المفاوضات-مع-الجانب-الروسي-في-غوميل-1059255992.html
الوفد الأوكراني يصل إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في غوميل
الوفد الأوكراني يصل إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في غوميل
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:31+0000
2022-02-28T08:31+0000
2022-02-28T08:38+0000
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العالم
الوفد الأوكراني يصل إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في غوميل
08:31 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.