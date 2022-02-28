https://arabic.sputniknews.com/20220228/اليابان-تقرر-فرض-عقوبات-على-البنك-المركزي-الروسي-1059266645.html

اليابان تقرر فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي

اليابان تقرر فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أن اليابان قررت فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T12:02+0000

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طوكيو - سبوتنيك. وقال كيشيدا للصحفيين: "كما أعلنت أمس، ومن أجل حماية أسس النظام العالمي، وبالاتحاد مع المجتمع الدولي، فإن بلادنا ستتصرف بشكل حاسم".وتابع كيشيدا: "بالإضافة إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم أمس، فإننا نتخذ الإجراءات التالية: من أجل زيادة فعالية العقوبات المالية التي يفرضها المجتمع الدولي على روسيا، قررنا فرض عقوبات تحد من المعاملات مع البنك المركزي الروسي".كما أشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن بلاده فرضت عقوبات شخصية ضد الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو.يذكر أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي قال، أمس الأحد، إن اليابان ستنسق عن كثب مع نظرائها في مجموعة الدول السبع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفرض المزيد من العقوبات على روسيا.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت الماضي، لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/اليابان-يجب-مراقبة-تأثير-العقوبات-الغربية-على-روسيا-على-الأسواق-المالية-1059212582.html

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