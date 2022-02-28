https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-عون-يؤكد-أن-محاولة-عزل-حزب-الله-تعني-حربا-أهلية-1059281745.html

انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية... عون يؤكد أن محاولة عزل حزب الله تعني حربا أهلية

انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية... عون يؤكد أن محاولة عزل حزب الله تعني حربا أهلية

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" إن المفاوضات الروسية الأوكرانية انطلقت، الاثنين 28 فبراير شباط، بعد وصول الوفد الأوكراني إلى مدينة غوميل البيلاوسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T16:04+0000

2022-02-28T16:04+0000

2022-02-28T16:04+0000

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عالم سبوتنيك

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انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية... عون يؤكد أن محاولة عزل حرب الله تعني حربا أهلية انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية... عون يؤكد أن محاولة عزل حرب الله تعني حربا أهلية

انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة غوميل البيلاروسيةو أضاف أن الجانبين متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.كما يضم الوفد الأوكراني المفاوض كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي، إضافة لأعضاء من البرلمان الأوكراني ينتمون إلى كتلة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.في هذا السياق، قال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، ناصر زهير إن "فرص نجاح المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا لاتزال ضعيفة في الوقت الحالي".وأكد زهير أن "الاتحاد الأوروبي يدعم أي مفاوضات تؤدي إلى وقف القتال مؤقتا، وهو الهدف الأساس للمفاوضات، معربا عن اعتقاده أن المانيا وفرنسا يمكنهما الضغط على أوكرانيا، لأن هناك الآن هامش مناورة أكثر للضغط على كييف، بعد أن كانت تأخذ مواقفها من الولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في التهدئة.الرئيس اللبناني يؤكد أن محاولة عزل حزب الله عن المشهد السياسي تعني حربا أهليةشدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن أي محاولة لعزل "حزب الله" عن المشهد العام في لبنان تعني حربا أهلية.ووصف عون موقف "حزب الله" وتعامله مع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنه "موقف منطقي"، لأنه " ترك للحكومة التعاطي مع هذا الملفّ، وهو يدعم ما سيتقرّر في هذا المجال في ضوء نتائج المفاوضات والخطّ الرسمي الذي سيُعتمد، سواء كان 23 أو غيره".في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الزين إن "هناك جبهات تتشكل للتصعيد ضد حزب الله في الفترة الأخيرة، وهو فصيل لبناني له جمهور كبير وبالتالي أي خلاف بين الأحزاب اللبنانية قد يؤدي إلى حرب أهلية.وأوضح أن "العلاقات اللبنانية الخليجية متوتر جدا تحديدا مع حزب الله، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها عون المقاومة وحزب الله وقد تلقي سهاما من الخليج على خلفية ذلك".التحالف الثلاثي يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية بالعراققال مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي إن "التحالف الثلاثي الذي يضم الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، عقد اجتماعاً في بغداد، الأحد 27 فبراير/ شباط.وأضافت أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية، رغم رفض أطراف داخلية وخارجية لها.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، كفاح محمود، إن اللقاءات الجارية الآن تصب في اتجاه تشكيل حكومة الأغلبية، بعيدا عن قوى الإطار التنسيقي برمته أو بجزء منه.وأكد الكاتب أن "هناك بعض الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون مازالت تعمل على تكريس الفوضى، وإبقاء الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أو التحالف الثلاثي، وتسعى إلى إبقاء الأوضاع، وإعاقة العملية السياسية أو استهداف مقرات المتحالفين والترويع".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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