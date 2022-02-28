https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html
انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، منذ دقائق عدة، عن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:24+0000
2022-02-28T10:24+0000
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وأشار مراسل الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ دقائق معدودة.وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.
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العالم
انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
10:24 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، منذ دقائق عدة، عن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.
وأشار مراسل الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ دقائق معدودة.
وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.
وأعلن
مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.