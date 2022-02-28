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https://arabic.sputniknews.com/20220228/انهيار-أسهم-الشركات-الروسية-في-بورصة-لندن-بعد-فرض-العقوبات-على-موسكو-1059259975.html
انهيار أسهم الشركات الروسية في بورصة لندن بعد فرض العقوبات على موسكو
انهيار أسهم الشركات الروسية في بورصة لندن بعد فرض العقوبات على موسكو
كشفت بيانات التداول الاقتصادية، اليوم الإثنين، عن انهيار الأوراق والأسهم المالية التابعة للشركات والمصارف الروسية في بورصة لندن. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:56+0000
2022-02-28T09:56+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات التداول، انخفضت قيمة الأوراق المالية لمصرف "سبيربنك" بنسبة 74.84 % إلى 1.02 دولار أمريكي وانخفض سعر إيصالات مجموعة TCS Group Holding والتي تشمل Tinkoff Bank بنسبة 78.78 % إلى 7.64 دولار أمريكي.وأوضحت البيانات أنه لا يتم التداول بأوراق مصرف VTB في بورصة لندن، حيث تم فرض عقوبات على المصرف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.كما انخفضت أسهم سعر إيصالات الإيداع العالمية (GDRs) لشركة "روس نفط" بنسبة 41.47% إلى 2.74 دولار أمريكي، وشركة Novatek بنسبة 70.96% إلى 36.21 دولار أمريكي، وشركة "لوك أويل" بنسبة 62.11% إلى 19.18 دولارًا أمريكيًا.كما انخفضت قيمة أسهم شركة غازبروم بنسبة 53.33% لتصل إلى 2.62 دولار أمريكي ، وشركة غازبروم نفط - بنسبة 29.22% لتصل إلى 17.2 دولارًا أمريكيًا.
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اقتصاد

انهيار أسهم الشركات الروسية في بورصة لندن بعد فرض العقوبات على موسكو

09:56 GMT 28.02.2022
© REUTERS / NEIL HALLبورصة لندن
بورصة لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / NEIL HALL
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كشفت بيانات التداول الاقتصادية، اليوم الإثنين، عن انهيار الأوراق والأسهم المالية التابعة للشركات والمصارف الروسية في بورصة لندن.
وبحسب بيانات التداول، انخفضت قيمة الأوراق المالية لمصرف "سبيربنك" بنسبة 74.84 % إلى 1.02 دولار أمريكي وانخفض سعر إيصالات مجموعة TCS Group Holding والتي تشمل Tinkoff Bank بنسبة 78.78 % إلى 7.64 دولار أمريكي.
وأوضحت البيانات أنه لا يتم التداول بأوراق مصرف VTB في بورصة لندن، حيث تم فرض عقوبات على المصرف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كما انخفضت أسهم سعر إيصالات الإيداع العالمية (GDRs) لشركة "روس نفط" بنسبة 41.47% إلى 2.74 دولار أمريكي، وشركة Novatek بنسبة 70.96% إلى 36.21 دولار أمريكي، وشركة "لوك أويل" بنسبة 62.11% إلى 19.18 دولارًا أمريكيًا.
كما انخفضت قيمة أسهم شركة غازبروم بنسبة 53.33% لتصل إلى 2.62 دولار أمريكي ، وشركة غازبروم نفط - بنسبة 29.22% لتصل إلى 17.2 دولارًا أمريكيًا.
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