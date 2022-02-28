https://arabic.sputniknews.com/20220228/بابا-الفاتيكان-يغرد-بالروسية-والأوكرانية-حجج-السلام-أقوى-من-حسابات-المصالح-الخاصة-1059279758.html

بابا الفاتيكان يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة

بابا الفاتيكان يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة

غرد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، باللغتين الروسية والأوكرانية عبر حسابه على "تويتر"، قائلا إن "حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة". 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:31+0000

2022-02-28T15:31+0000

2022-02-28T15:31+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104474/24/1044742422_0:141:1359:905_1920x0_80_0_0_5859ab08cb98bb5b8cd3cab854d67c57.jpg

وقال البابا فرنسيس، إن "حجج السلام هي أقوى من أي حساب لمصالح خاصة ومن أي ثقة توضع في استخدام الأسلحة"، فيما نشر الفاتيكان التغريدة بلغات أخرى كالإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والعربية.وكان البابا تعهد منذ أيام، بشفاعة العذراء لكل جهد يتم بذله من أجل إحلال السلام في أوكرانيا."، قائلا: "أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وضمائر السياسيين المسؤولين".ووجه البابا فرنسيس العديد من النداءات من أجل السلام في أوكرانيا وقاد، الشهر الماضي، يومًا دوليًا للصلاة من أجل السلام.وعن رؤيته للأوضاع في أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية، قال البابا: "الأخبار الواردة من أوكرانيا مقلقة للغاية". وقال: "دعونا نصلي في صمت"، وبعدها ساد الهدوء الحشود الموجودة في ساحة الصلاة لنحو نصف دقيقة.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان