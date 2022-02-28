https://arabic.sputniknews.com/20220228/باحث-لبناني-المتضرر-الأساسي-من-الأزمة-أوكرانيا-والدول-الغربية-1059272687.html

باحث لبناني: المتضرر الأساسي من الأزمة أوكرانيا والدول الغربية

باحث لبناني: المتضرر الأساسي من الأزمة أوكرانيا والدول الغربية

اعتبر الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية مع "الناتو" محمد سيف الدين، أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T14:00+0000

2022-02-28T14:00+0000

2022-02-28T14:00+0000

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وقال سيف الدين لـ "سبوتنيك" إن "العملية العسكرية خيار اضطراري بالنسبة لروسيا، التي أبدت عبر تاريخ 8 سنوات من الأزمة الموجودة بأوكرانيا بعد الانقلاب عام 2014 استعدادها لحل هذه الأزمة بالحوار ومن خلال الاتفاقيات التي حدثت وأبرزها اتفاقية "مينسك"، ولكن لم تكن هناك استجابة في كييف لهذه الجهود دائماً، حيث كان هناك مماطلة وموضوع تهرب من الالتزامات وكان هناك نهج قيادي في كييف في السنوات الماضية أدى إلى انفجار المسألة في الوقت الحالي".ورأى أن "العملية الأمنية اليومية هي محدودة لديها أهداف محددة لدرء الخطر الذي يمثله وجود "الناتو" في أوكرانيا أو دخولها فيه على الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى حماية المواطنين الروس والذين يتحدثون بالروسية في منطقة الدونباس وفي أوكرانيا بشكل عام، هذه الأزمة لها مجموعة واسعة جداً من الأسباب أبرزها دائماً التسعير الغربي في هذه الأزمة ومحاولة تنفيذ المصالح الجيوسياسية للغرب في أوكرانيا على حساب الأمن القومي الروسي"، مضيفاً: "لا أعتقد أنها خيار تتخذه روسيا لاجتياح أوكرانيا كما يصفها البعض أو غزوها بل لتأمين الأمن القومي الروسي وهي وليدة الضرورات الأمنية القصوى بالنسبة لروسيا".كما أوضح سيف الدين أن "هناك مصالح متفاوتة حتى بين أعضاء "الناتو "بموضوع الأزمة الأوكرانية، بالنسبة للقوى الأوروبية هناك تخويف دائم من روسيا وقوتها بالشرق وبالتالي دائماً موضوعون تحت هذا الجو أن روسيا تريد السيطرة على أوروبا، أو روسيا تهدد الأمن الأوروبي بينما من الناحية الأمريكية أيضاً هناك مصالح تختلف قليلاً عن الأوروبيين، هي لها مصلحة بإطالة أمد الأزمة وبالتالي مواصلة هذا التخويف وإبطاء عملية تطوير العلاقات الأوروبية الغربية مع روسيا وانعكاسات هذا الأمر ظهرت بتعطيل "نورد ستريم 2" وتوتير العلاقات الألمانية الروسية والعلاقات الفرنسية الروسية ومجمل أوروبا الغربية".وأضاف:"لا ننسى أنه منذ 4 أو 5 أشهر تقريباً كان الحديث في أوروبا عن فكرة إنشاء الجيش الأوروبي والخصوصية الأوروبية وعن ضرورة أن يكون هناك مزيد من استقلالية في الرأي السياسي وفي السياسات الخارجية الأوروبية في مواجهة الأميركيين كرد فعل على إفشال الولايات المتحدة الأمريكية صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا وتأسيس تحالف "أوكس" الأمني الذي رأوه الأوروبيين على أساس أنه هو إضرار بوحدة "الناتو" ووصلوا إلى التصريح بتراجع أهمية "الناتو"، وأنه بدأ يفقد مبرر وجوده هذا الأمر أدى إلى تسريع في إشعال الأزمة الأكرانية لإعادة توحيد القوى الغربية تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ولإبطاء وتعطيل العلاقات الأوروبية والغربية مع موسكو".وشدد سيف الدين على أن "المتضرر الأساسي من الأزمة هو أوكرانيا بالدرجة الأولى كدولة، لأن قيادتها لم تكن على قدر المسؤولية بإبعادها عن الاستغلال الجيوسياسي من قبل الغرب، وبالدرجة الثانية، أوروبا الغربية متضررة بشكل أساسي جداً لأنها تضر بإمدادات الغاز الروسي وبالتعاون الاقتصادي مع روسيا وبتطوير العلاقات بما يخص الأمن الأوروبي من جهة بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحقق مكاسب من إطالة هذه الأزمة"، مشيراً إلى أن المكسب الأساسي لروسيا الذي تحققه هو حفظ أمنها وأنها تقوم بنوع من الردع على الجهة الغربية من حدودها.

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