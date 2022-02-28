https://arabic.sputniknews.com/20220228/بايدن-يبحث-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-مع-حلفاء-اليوم-1059250372.html
بايدن يبحث العملية العسكرية الروسية في دونباس مع حلفاء اليوم
بايدن يبحث العملية العسكرية الروسية في دونباس مع حلفاء اليوم
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا عبر الهاتف مع الحلفاء والشركاء صباح اليوم الاثنين، لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بأوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T04:03+0000
2022-02-28T04:03+0000
2022-02-28T04:03+0000
تغطية أحداث دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وأكد البيت الأبيض أن الاتصال سيكون في الساعة (11:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 16:15 بتوقيت غرينتش)، وسينسق الرئيس الأمريكي مع الحلفاء ردا موحدا.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات أمس الأول السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/ترامب-بوتين-أذكى-من-القيادة-الأمريكية-الغبية-بشأن-أوكرانيا--1059215418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار أوكرانيا
بايدن يبحث العملية العسكرية الروسية في دونباس مع حلفاء اليوم
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا عبر الهاتف مع الحلفاء والشركاء صباح اليوم الاثنين، لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بأوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض أن الاتصال سيكون في الساعة (11:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 16:15 بتوقيت غرينتش)، وسينسق الرئيس الأمريكي مع الحلفاء ردا موحدا
.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات أمس الأول السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة
على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.