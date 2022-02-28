https://arabic.sputniknews.com/20220228/بايدن-يدعو-الأمريكيين-إلى-عدم-القلق-من-فكرة-اندلاع-حرب-نووية-1059292163.html
بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية
بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأميركيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية، وذلك على خلفية إعلان روسيا أمس وضع "قوات الردع النووي" في أقصى درجات التأهب. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:24+0000
2022-02-28T20:24+0000
2022-02-28T20:39+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن، اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان على الأمريكيين القلق من اندلاع حرب نووية: "لا".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الماضي، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية
20:24 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 20:39 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأميركيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية، وذلك على خلفية إعلان روسيا أمس وضع "قوات الردع النووي" في أقصى درجات التأهب.
وقال بايدن، اليوم الإثنين، ردا على سؤال عما إذا كان على الأمريكيين القلق من اندلاع حرب نووية: "لا".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، الماضي، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".