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نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220228/برأيك-كيف-ستنتهي-العملية-العسكرية-الروسية--1059278420.html
برأيك... كيف ستنتهي العملية العسكرية الروسية:
برأيك... كيف ستنتهي العملية العسكرية الروسية:
28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:19+0000
2022-02-28T15:19+0000
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برأيك... كيف ستنتهي العملية العسكرية الروسية:

15:19 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Alexander Krayjev / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Alexander Krayjev
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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