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نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/برأيك-كيف-ستنتهي-العملية-العسكرية-الروسية--1059278420.html
برأيك... كيف ستنتهي العملية العسكرية الروسية:
برأيك... كيف ستنتهي العملية العسكرية الروسية:
28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:19+0000
2022-02-28T15:19+0000
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برأيك... كيف ستنتهي العملية العسكرية الروسية:
15:19 GMT 28.02.2022
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المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
© Sputnik . Alexander Krayjev
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نزع سلاح أوكرانيا وانتقالها إلى وضع "دولة محايدة"
25,5
%
نجاح المفاوضات في التوصل لوقف لإطلاق النار وانتهاء العملية وحصول روسيا على الضمانات المطلوبة
24,5
%
استمرار العملية بسبب تعنت الجانب الأوكراني وتعمد الغرب وأمريكا إطالة أمد الحرب
50
%
تصويت
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106
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تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
07:08 GMT
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