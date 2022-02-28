https://arabic.sputniknews.com/20220228/بريطانيا-تنصح-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-روسيا-وتحظر-رسو-السفن-الروسية-في-موانئها-1059285789.html

بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا.. وتحظر رسو السفن الروسية في موانئها

بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا.. وتحظر رسو السفن الروسية في موانئها

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، مواطنيها بتجنب السفر بكل أشكاله إلى روسيا بسبب عدم وجود رحلات متاحة للعودة وزيادة الاضطرابات الاقتصادية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T17:11+0000

2022-02-28T17:11+0000

2022-02-28T17:11+0000

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وقالت الوزارة في بيان، بحسب رويترز، "انخفضت قيمة الروبل كثيرا في الأيام الأخيرة، وهناك تقارير عن أن الكثيرين يحاولون سحب مدخراتهم من البنوك الروسية".وفي السياق أكدت وزارة النقل في بريطانيا اليوم أنها أبلغت موانئها بألا تسمح برسو أي سفن ترفع علم روسيا أو مسجلة فيها أو مملوكة لها أو تسيطر عليها قبل أن يدخل تشريع جديد في هذا الصدد حيز التنفيذ.وقال وزير النقل جرانت شابس في رسالة إلى جميع موانئ المملكة المتحدة "القطاع البحري أساسي للتجارة الدولية ويجب أن نلعب دورنا في تقييد مصالح روسيا الاقتصادية ومحاسبة الحكومة الروسية".وفي وقت سابق اليوم قال بيان الحكومة البريطانية إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد البنك المركزي الروسي ردا على غزو أوكرانيا.وقالت الحكومة: "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تؤكد أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.

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