https://arabic.sputniknews.com/20220228/بعد-حظرروسيا-اليوم-وسبوتنيك-في-أوروبا-هل-نجح-الإعلام-الروسي-في-التصدي-لحملات-الغرب-ضد-موسكو-1059280321.html

بعد حظر"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا... هل نجح الإعلام الروسي في التصدي لحملات الغرب ضد موسكو

بعد حظر"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا... هل نجح الإعلام الروسي في التصدي لحملات الغرب ضد موسكو

أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيتم حظر بث "آر تي"، و"سبوتنيك" الروسيتين، في الاتحاد الأوروبي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:40+0000

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2022-02-28T15:40+0000

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بعد حظر"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا... هل نجح الإعلام الروسي في التصدي لحملات الغرب ضد موسكو بعد حظر"روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا... هل نجح الإعلام الروسي في التصدي لحملات الغرب ضد موسكو

من جهتها قالت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، إنه لن يتم التخلي عن أي عامل لدى وسيلتي الإعلام الروسيتين بعد قرار المفوضية الأوربية.وكانت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور"، أعلنت تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من الجمعة الـ25 من فبراير/ شباط، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، وفرضها قيودا على أخرى، وأوضحت أن هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها.وتعليقا على هذا الموضوع قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور، على الأحمد، إن "الاتحاد الأوروبي خالف المعايير التي ينادي بها من حرية وديمقراطية عندما أعلن أنه سيحجب وسائل إعلام روسية، وبالتالي فلا يحق للأوروبيين الحديث عن حرية الرأي والتعبير".أما نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور، مختار غباشي، فيرى أن الإجراءات التي تتخذ بحق روسيا، ومنها حظر وسائل اعلام روسية في الاتحاد الأوروبي، تأتي في سياق سلسلة من الضغوط التي تمارس على روسيا، مؤكدا أن هذه الضغوط لن تثني موسكو عن تحقيق أهدافها حيث لن تقبل روسيا أن تكون أوكرانيا إحدي دول الناتو، لأن هذا الأمر يشكل ضررا على منظومة الأمن القومي الروسي.كما أوضح، غباشي، أن الكثير من دول العالم مترددة في أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في مسألة العقوبات والتضييق على روسيا.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح".إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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