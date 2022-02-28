https://arabic.sputniknews.com/20220228/بكين-تعارض-العقوبات-الأحادية-وتواصل-احترام-موسكو-والتعاون-معها--1059256809.html

بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها

بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن بلادها لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات، وتعارض العقوبات الأحادية، لافتا إلى أن بكين ستواصل احترام موسكو... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T08:53+0000

2022-02-28T08:53+0000

2022-02-28T08:53+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم

الصين

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_0:111:1207:790_1920x0_80_0_0_1898bc38848164a34d49e357343f4214.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، تعقيبا عن فصل بنوك روسية عن "سويفت"، إن الصين "لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات"، مضيفا أنها "تعارض العقوبات الأحادية".وأوضح المتحدث أنه "لا يمكن أن يبنى أمن دولة على حساب دولة أخرى، ويجب احترام سيادة كل البلدان.. وسنواصل احترام سيادة الدول وبناء العلاقات الودية مع أوكرانيا"، وتابع أن "الصين وروسيا ستواصلان الاحترام المتبادل والتعاون".من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، على أن جميع الأطراف يجب أن تتحلى بالهدوء وتتجنب المزيد من التصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول يجب أن تأخذ بجدية، وفقا لـ "رويترز".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد علق أمس الأحد، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث، قائلا: ""يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".

https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يأمر-بوضع-قوات-الردع-النووي-في-حالة-تأهب-قصوى-بعد-التصريحات-العدوانية-من-دول-الناتو-1059226885.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الصين, روسيا