https://arabic.sputniknews.com/20220228/بكين-تعارض-العقوبات-الأحادية-وتواصل-احترام-موسكو-والتعاون-معها--1059256809.html
بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها
بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن بلادها لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات، وتعارض العقوبات الأحادية، لافتا إلى أن بكين ستواصل احترام موسكو... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:53+0000
2022-02-28T08:53+0000
2022-02-28T08:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، تعقيبا عن فصل بنوك روسية عن "سويفت"، إن الصين "لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات"، مضيفا أنها "تعارض العقوبات الأحادية".وأوضح المتحدث أنه "لا يمكن أن يبنى أمن دولة على حساب دولة أخرى، ويجب احترام سيادة كل البلدان.. وسنواصل احترام سيادة الدول وبناء العلاقات الودية مع أوكرانيا"، وتابع أن "الصين وروسيا ستواصلان الاحترام المتبادل والتعاون".من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، على أن جميع الأطراف يجب أن تتحلى بالهدوء وتتجنب المزيد من التصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول يجب أن تأخذ بجدية، وفقا لـ "رويترز".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد علق أمس الأحد، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث، قائلا: ""يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يأمر-بوضع-قوات-الردع-النووي-في-حالة-تأهب-قصوى-بعد-التصريحات-العدوانية-من-دول-الناتو-1059226885.html
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العالم, الصين, روسيا
بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن بلادها لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات، وتعارض العقوبات الأحادية، لافتا إلى أن بكين ستواصل احترام موسكو والتعاون معها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، تعقيبا عن فصل بنوك روسية عن "سويفت"، إن الصين "لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات"، مضيفا أنها "تعارض العقوبات الأحادية".
وأوضح المتحدث أنه "لا يمكن أن يبنى أمن دولة على حساب دولة أخرى، ويجب احترام سيادة كل البلدان.. وسنواصل احترام سيادة الدول وبناء العلاقات الودية مع أوكرانيا"، وتابع أن "الصين وروسيا ستواصلان الاحترام المتبادل والتعاون".
من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، على أن جميع الأطراف يجب أن تتحلى بالهدوء وتتجنب المزيد من التصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول يجب أن تأخذ بجدية، وفقا لـ "رويترز".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان
، قد علق أمس الأحد، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث، قائلا: ""يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".