عربي
الناتو يبلغ زيلينسكي بأنه سيزيد إرسال صواريخ الدفاع الجوي ومضادات الدبابات
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/بكين-تعارض-العقوبات-الأحادية-وتواصل-احترام-موسكو-والتعاون-معها--1059256809.html
بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها
بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن بلادها لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات، وتعارض العقوبات الأحادية، لافتا إلى أن بكين ستواصل احترام موسكو... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:53+0000
2022-02-28T08:53+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
الصين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_0:111:1207:790_1920x0_80_0_0_1898bc38848164a34d49e357343f4214.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، تعقيبا عن فصل بنوك روسية عن "سويفت"، إن الصين "لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات"، مضيفا أنها "تعارض العقوبات الأحادية".وأوضح المتحدث أنه "لا يمكن أن يبنى أمن دولة على حساب دولة أخرى، ويجب احترام سيادة كل البلدان.. وسنواصل احترام سيادة الدول وبناء العلاقات الودية مع أوكرانيا"، وتابع أن "الصين وروسيا ستواصلان الاحترام المتبادل والتعاون".من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، على أن جميع الأطراف يجب أن تتحلى بالهدوء وتتجنب المزيد من التصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول يجب أن تأخذ بجدية، وفقا لـ "رويترز".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد علق أمس الأحد، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث، قائلا: ""يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يأمر-بوضع-قوات-الردع-النووي-في-حالة-تأهب-قصوى-بعد-التصريحات-العدوانية-من-دول-الناتو-1059226885.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056210564_134:0:1207:805_1920x0_80_0_0_8692d1d5bf2d006b5e92ba6484091f85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, روسيا

بكين تعارض العقوبات الأحادية وتواصل احترام موسكو والتعاون معها

08:53 GMT 28.02.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
تابعنا عبرGoogle news
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن بلادها لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات، وتعارض العقوبات الأحادية، لافتا إلى أن بكين ستواصل احترام موسكو والتعاون معها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، تعقيبا عن فصل بنوك روسية عن "سويفت"، إن الصين "لا تدعم استخدام العقوبات كحل للمشكلات"، مضيفا أنها "تعارض العقوبات الأحادية".

وأوضح المتحدث أنه "لا يمكن أن يبنى أمن دولة على حساب دولة أخرى، ويجب احترام سيادة كل البلدان.. وسنواصل احترام سيادة الدول وبناء العلاقات الودية مع أوكرانيا"، وتابع أن "الصين وروسيا ستواصلان الاحترام المتبادل والتعاون".
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو
أمس, 13:17 GMT
من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، على أن جميع الأطراف يجب أن تتحلى بالهدوء وتتجنب المزيد من التصعيد بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب، مشيرا إلى أن المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول يجب أن تأخذ بجدية، وفقا لـ "رويترز".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد علق أمس الأحد، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث، قائلا: ""يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала