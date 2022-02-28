https://arabic.sputniknews.com/20220228/بلومبيرغ-الدولار-يزداد-قوة-ضد-كل-شيء-تقريبا-بعد-عقوبات-روسيا-1059252275.html

بلومبيرغ: الدولار يزداد قوة ضد كل شيء تقريبا بعد عقوبات روسيا

بلومبيرغ: الدولار يزداد قوة ضد كل شيء تقريبا بعد عقوبات روسيا

يرتفع الطلب على العملة الأمريكية مع انخفاض سعي المستثمرين للحصول على الأسهم مع تدهور المعنويات والخوف من المخاطرة، بعد فرض العقوبات الواسعة على روسيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T06:45+0000

2022-02-28T06:45+0000

2022-02-28T06:45+0000

العالم

اقتصاد

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قال رودريجو كاتريل، محلل العملات "National Australia Bank Ltd": "الدولار هو الملك، حيث يوفر سمات الملاذ الآمن"، بحسب الصحيفة.أصبحت علامات ضغوط التمويل واضحة في أسواق المال الرئيسية في وقت مبكر من يوم الاثنين حيث اتسعت الفروق لعقود اليورو دولار قصيرة الأجل للغاية.يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه "Credit Suisse Group AG" من أن قرار استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام "SWIFT" يمكن أن يؤثر على أسواق المال بسبب عدم سداد المدفوعات وإجراء عمليات سحب عملاقة.أجرى المحلل الإستراتيجي زولتان بوزار مقارنة بين الأزمة الحالية والكيفية التي اضطر بها الاحتياطي الفيدرالي إلى توفير الدولارات خلال ذروة الذعر الوبائي في مارس 2020.ارتفع مقياس الدولار بنسبة 0.7%، ممتدًا على مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%. بينما انخفاض الروبل بنسبة 28% مقابل الدولار في التعاملات الخارجية يوم الاثنين.تراجعت العملة الروسية بأكثر من 6% في التجارة الداخلية لتتراجع عن أداء جميع أقرانها في الأسواق الناشئة في فبراير الحالي.كتب جيسون شينكر، رئيس "Prestige Economics"، في مذكرة: "عزل روسيا من نظام "SWIFT" سيعزلها ماليًا عن العالم ويمكن أن يشل اقتصادها".

https://arabic.sputniknews.com/20220228/العقوبات-الغربية-على-روسيا-ستؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-على-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1059251290.html

https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-أمريكي-الصين-لا-تساعد-روسيا-حتى-الآن-على-تفادي-العقوبات-الغربية-1059213364.html

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