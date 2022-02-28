بمباركة بريطانية... زيلينسكي يسلح المجرمين ويجند المرتزقة حول العالم
بمباركة بريطانية... زيلينسكي يسلح المجرمين ويجند المرتزقة حول العالم
نناقش في هذه الحلقة: مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة، زيلينسكي يدعو لتشكيل كتيبة من المرتزقة الأجانب وإطلاق سراح السجناء وأنباء عن توجه سوريين من إدلب إلى كييف، الطلاب الأجانب يتحدثون لـ "سبوتنيك" عن معاناتهم في الخروج من أوكرانيا، حظر "سبوتنيك" و"أر تي " من العمل في دول الاتحاد الأوروبي ومديرة الشبكة تؤكد عدم التخلي عن أي صحفي.
تحاول روسيا التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا من أجل ضمان أمن حدودها، في وقت يعلن فيه الرئيس الأوكراني، إطلاق سراح السجناء، وتشكيل كتيبة "مرتزقة" من المقاتلين الأجانب.
حول هذا الموضوع، قال ميخائيل إغناتوف، قائد العمليات السابق في وزارة الداخلية الروسية، لـ "سبوتنيك":
إن "توزيع الأسلحة على المجرمين سيزيد من الجريمة داخل أوكرانيا، وهذا سيؤدي إلى تصعيد الوضع وترويع المدنيين، وخاصة الأوكرانيين الذين لا يشاركون في العمليات الحربية، الذين قد يخرجون للبحث عن لقمة العيش، وربما يُقتلون مقابل مبلغ ضئيل من المال، سيبدأ النهب، من الخطير للغاية وجود أسلحة في المجتمع بهذه الكميات، هذه جريمة بحق سكان أوكرانيا، لمن أعطوا السلاح؟، للمجرمين الذين لا قيمة للحياة البشرية لديهم، نزع هذا السلاح مستقبلا سيأخذ وقتًا طويلا لجمع هذا السلاح، وأشك بأن ذلك ممكن".
وأضاف إغناتوف أنه
"فيما يتعلق بزيلينسكي، أقول كلمة "رئيس" بين علامتي اقتباس، حيث مكانه الحقيقي هو على المسرح، أما قراره بتوزيع السلاح، فأنا لا أتذكر مثل هذا القرار غير المسبوق، حتى هنا عندما بدأت الحرب الوطنية العظمى، أنشأنا وحدات دفاعية خاصة لحماية المدن، ولم يقدم السلاح إلى أناس غير معروفين بل تم تشكيل الوحدات الدفاعية أولا وبعد ذلك تم تسليحها وكانت هذه الوحدات بقيادة ضباط من المتخصصين النشطين، وكانت الأسلحة كلها تحت السيطرة، حتى في القِصص الأدبية الخيالية التي قرأتها طوال حياتي لم أصادف مثل هذا التصرف".
وأعلن الرئيس الأوكراني عن تشكيل جبهة من المرتزقة الأجانب للدخول في هذه المعركة ضد القوات الروسية، ربما ينضم إليها عناصر من الناتو تحت هذا الغطاء، وأيضا إرهابيون من أفغانستان، وليبيا، واليمن، والعراق وعناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) من إدلب السورية، الأمر الذي قال عنه المحلل السياسي كمال جفا، خلال مداخلة مع "بلا قيود":
"لدينا معلومات موثقة ودقيقة عن أنه تم سحب مجموعة من المقاتلين من جبال اللاذقية وإدلب باتجاه تركيا منذ فترة، ويجري تدريبهم بشكل جيد، وهم يحملون جنسيات روسية مثل مجموعات أوزبيكية، وأجناد القوقاز، وعناصر الحزب الإسلامي التركستاني، وقبائل البشتون التي تعيش بين الحدود الإيرانية والأفغانية، أما تحرير إدلب فمتوقف على اتخاذ قرار روسي سوري مشترك خاصة وأن القوات التركية في الخطوط الأمامية هناك".
تقديم: نغم كباس...
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