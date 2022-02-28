https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يعتبر-التسوية-بشأن-أوكرانيا-ممكنة-إذا-وافقت-على-مطالب-الروسية-الأمنية-1059282923.html
بوتين يعتبر التسوية بشأن أوكرانيا ممكنة إذا وافقت على مطالب الروسية الأمنية
بوتين يعتبر التسوية بشأن أوكرانيا ممكنة إذا وافقت على مطالب الروسية الأمنية
دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط بدء محادثات بين موسكو وكييف في مقاطعة غوميل البيلاروسية وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:16+0000
2022-02-28T16:16+0000
2022-02-28T16:16+0000
راديو
حول العالم
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بوتين يعتبر التسوية بشأن أوكرانيا ممكنة إذا وافقت على مطالب الروسية الأمنية
بوتين يعتبر التسوية بشأن أوكرانيا ممكنة إذا وافقت على مطالب الروسية الأمنية
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.يقول الخبير في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
بوتين يعتبر التسوية بشأن أوكرانيا ممكنة إذا وافقت على مطالب الروسية الأمنية
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط بدء محادثات بين موسكو وكييف في مقاطعة غوميل البيلاروسية وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.
فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
يقول الخبير في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"العملية العسكرية الروسية الخاصة هي خيار إجباري بالنسبة لروسيا، التي وصلت إلى حالة يأس من عدم تنفيذ كييف لاتفاقيات مينسك، لحل الأزمة مع جمهوريتي لوغانسك ودانيتسك في دونباس، حيث كانت هناك مماطلة وموضوع تهرب من الالتزامات وكان هناك نهج قيادي في كييف في السنوات الماضية أدى إلى انفجار المسألة في الوقت الحالي".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...