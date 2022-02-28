https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يعلن-شروط-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1059280201.html

بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:34+0000

2022-02-28T15:34+0000

2022-02-28T16:00+0000

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فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيسين أجريا تبادلًا جادًا وشاملًا لوجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع حول أوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مطولة بمبادرة من الجانب الفرنسي.من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار.وقال غوتيريش في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأزمة في أوكرانيا: "لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية.. أتمنى أن تسفر المفاوضات [بين روسيا وأوكرانيا] عن وقف لإطلاق النار وحل سلمي دائم".وأكد غوتيريش ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأكرانيا-يفترض-أن-تكون-نهائية--1059279672.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين