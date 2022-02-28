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https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يعلن-شروط-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1059280201.html
بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:34+0000
2022-02-28T16:00+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيسين أجريا تبادلًا جادًا وشاملًا لوجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع حول أوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مطولة بمبادرة من الجانب الفرنسي.من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار.وقال غوتيريش في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأزمة في أوكرانيا: "لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية.. أتمنى أن تسفر المفاوضات [بين روسيا وأوكرانيا] عن وقف لإطلاق النار وحل سلمي دائم".وأكد غوتيريش ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجولة-الثالثة-من-المفاوضات-بين-روسيا-وأكرانيا-يفترض-أن-تكون-نهائية--1059279672.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين

بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا

15:34 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 28.02.2022)
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "أكد فلاديمير بوتين أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على نازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد".
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأكرانيا.. ومن المنتظر أن تكون نهائية
15:26 GMT
وأضاف البيان: "كما تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي منفتح على المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا، ويعول على أن تؤدي إلى النتائج المرجوة".
وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيسين أجريا تبادلًا جادًا وشاملًا لوجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع حول أوكرانيا، خلال محادثة هاتفية مطولة بمبادرة من الجانب الفرنسي.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار.
وقال غوتيريش في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأزمة في أوكرانيا: "لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية.. أتمنى أن تسفر المفاوضات [بين روسيا وأوكرانيا] عن وقف لإطلاق النار وحل سلمي دائم".
وأكد غوتيريش ضرورة وقف القتال والعنف في أوكرانيا، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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