https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-الإجراءات-الاقتصادية-الخاصة-فيما-يتعلق-بالخطوات-غير-الودية-للغرب-1059281025.html

بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها

بوتين يوقع مرسوما بشأن إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة ضد الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها". 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:49+0000

2022-02-28T15:49+0000

2022-02-28T16:04+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في البيان إن الرئيس الروسي بوتين وقع مرسوما "بشأن تطبيق اجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الامريكية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها.وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ موضحة أنه لا يوجد ما يهدد السكان المدنيين.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وأكد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.

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روسيا, فلاديمير بوتين